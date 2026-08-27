दमोह में होते-होते रह गया महाराष्ट्र के संभाजी नगर जैसा हादसा, मोबाइल के चक्कर में पिता-पुत्र नदी में गिरे
दमोह में मोबाइल की जिद बाप-बेटे को ले डूबी, किस्मत से नांव वाले ने बचाई जान, नहीं तो हो जाता संभाजी नगर जैसा हादसा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 2:50 PM IST
दमोह : हाल ही में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मोबाइल की जिद पर अड़े एक बेटे सहित उसके माता-पिता की पहाड़ से नीचे गिरने मामला अभी सुर्खियों में ही है, कि वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में ऐसी ही घटना होते-होते रह गई. यहां नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र में मोबाइल की जिद पर अड़े एक बेटे को समझने के लिए पिता ने काफी जतन किए लेकिन बेटा नहीं माना और सुनार नदी के पुल से नदी में गिर गया. तभी अपने बेटे की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे पिता भी नदी में छलांग लगा दी. गनीमत ये रही कि दोनों पिता पुत्र को पास से ही गुजर रहे एक युवक की सूझबूझ से बचा लिया गया.
मोबाइल को लेकर चल रहा था विवाद
नदी में गिरे युवक की पहचान पास के ही गांव रानगिर में रहने वाले अंकित पुत्र द्वारिका यादव 20 वर्ष व उसके पिता द्वारिका यादव पुत्र तुलाराम यादव 68 वर्ष के रूप में हुई है. स्थानीय रहवासी डालचंद मांझी ने कहा, '' पुल पर खड़े पिता और पुत्र आपस में बहस कर रहे हैं और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई की बेटे ने नदी में छलांग लगा दी. उसके तुरंत बाद बेटे को बचाने के लिए पिता ने भी नदी में छलांग लगा दी. ''
नाविक ने बचाई दोनों की जान
नदी में मछली पकड़ रहे स्थानीय निवासी डालचंद मांझी ने तुरंत नाव को डूब रहे पिता पुत्र की ओर ले जाकर किसी तरह उन्हें बचाया. पीड़ित पिता द्वारिका यादव ने कहा, '' बेटा काफी समय से मोबाइल की मांग कर रहा है. लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं महंगा मोबाइल दिला सकूं. जैसे तैसे मजदूरी करके परिवार चल रहा हूं. लेकिन आज बेटे ने जिद ही पकड़ ली और जिद पूरी न होने पर वह नदी में कूद गया. उसे तैरना भी नहीं आता है. जब मैंने देखा कि बेटा डूब रहा है तो मैं भी तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़ा.''
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उन्होंने बताया कि वह दमोह के बजरिया वार्ड के रहने वाले हैं लेकिन करीब साल भर पहले ही रानगिर ग्राम आकर रहने लगे थे. दोनों पिता पुत्र को रेस्क्यू करने वाले नाविक डालचंद मांझी ने बताया, '' जब देखा कि लड़का डूब रहा है और पिता बचाने की कोशिश कर रहा है तब मैंने नांव उनके पास ले जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और फिर किसी तरह दोनों पानी से बाहर निकल पाए. इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद दोनों पिता पुत्र को पुलिस को सूचना देकर उनके हवाले कर दिया. नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी रोहित द्विवेदी ने कहा, '' मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था, पिता पुत्र के नदी में गिरने की सूचना मिली थी, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस घटनाक्रम की असल वजह क्या थी.''