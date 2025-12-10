ETV Bharat / state

एपिडर्मोलिसिस बुलोसा बीमारी ने रोका मासूम का राशन और पेंशन, नहीं हो रहा आधार अपडेट

दमोह में एपिडर्मोलिसिस बुलोसा बीमारी से पीड़ित बच्ची का नहीं हो पा रहा आधार अपडेट. माता-पिता ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से लगाई गुहार.

एपिडर्मोलिसिस बुलोसा बीमारी से पीड़ित बच्ची का नहीं हो पा रहा आधार अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 7:21 PM IST

दमोह: आधार कार्ड अपडेट नहीं होने से गंभीर बीमारी से पीड़ित एक बच्ची को मिलने वाली पेंशन और राशन बंद हो गया है. 12 साल की बच्ची देखने में 4 साल की नजर आती है. अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित इस बच्ची के माता-पिता अपनी समस्या को लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचे. कलेक्टर के मदद के आश्वासन के बाद माता-पिता को उम्मीद है कि बेटी का आधार अपडेट हो जाएगा.

आधार अपडेट कराने कलेक्टर से लगाई गुहार

दमोह में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान पटेरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम मझगवां पतोल के एक नामदेव दंपति अपनी 12 साल की बेटी को लेकर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के पास पहुंचे. मझगवां पतोल निवासी अमित नामदेव सिलाई का काम करते हैं. वह अपनी 12 साल की बेटी मोनिका नामदेव को लेकर कलेक्टर के पास गए.

कलेक्टर ने दिया मदद का आश्वासन (ETV Bharat)

बच्ची के पिता अमित नामदेव बताया कि "पिछले कुछ महीनो से उनकी बेटी को मिलने वाली विकलांग पेंशन और राशन नहीं मिल रहा है. जानकारी लेने पर कारण पता चला कि बच्ची का आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है. जिससे आगे की प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही हैं. आधार अपडेट न होने के पीछे भी एक बड़ी समस्या सामने आई, वह समस्या पीड़ित बच्ची की बीमारी से जुड़ी हुई है."

बीमारी के कारण बच्ची का नहीं हुआ शारीरिक विकास'

अमित नामदेव ने ईटीवी भारत को बताया कि "उनकी बेटी का जन्म 24 जुलाई 13 को हुआ था और जन्म से ही वह बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में पैदा हुई. शरीर पूरा झुलसा हुआ सा है. जैसे कोई आग से जल जाता है. लगातार शरीर में खुजली चलती है और चमड़ी निकलती रहती है. भोपाल एम्स में महीनों तक बच्ची भारती रही, उसके बाद नागपुर, जबलपुर में भी उपचार कराया लेकिन कोई आराम नहीं मिला. इस बीमारी के कारण बच्ची का शारीरिक विकास रुक गया है. जिससे उसके हाथों की उंगलियों के पार नहीं बन पाए हैं. इसके अलावा आंख के रेटिना भी स्पष्ट नहीं है, जो आधार अपडेट में बाधा पैदा कर रहे है. इसी वजह से उसका आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है."

माता-पिता ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से लगाई गुहार (ETV Bharat)

'इलाज में हो चुके लाखों रुपए खर्च'

पीड़ित बच्ची के पिता अमित नामदेव ने बताया कि "लगातार कई सालों से इलाज कराने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है. सिलाई करके वह अपने परिवार का जीवन यापन किसी तरह से करते हैं. उनका आयुष्मान कार्ड भी आधार अपडेट ना होने के कारण नहीं बन पा रहा है. बच्ची का स्कूल में नाम तो लिखा है लेकिन वह जाती नहीं है. न वह खेलती वह या तो बैठी रहती है या बिस्तर पर लेटी रहती है या फिर उसे गोद में लेना पड़ता है. कई लाख रुपए अब तक इलाज में खर्च हो चुके हैं."

कलेक्टर ने दिया मदद का आश्वासन

बच्ची के पिता की पूरी बात सुनने के बाद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने उसी समय मध्य प्रदेश के यूआईडीएआई के निदेशक से बात की और नियमों को शिथिल करते हुए विशेष परिस्थितियों में आधार अपडेट करने को लेकर बात की और परिजन को आश्वासन दिया.

इस संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि "बच्ची बहुत गंभीर स्थिति में है. कोई अजीब तरह की बीमारी से पीड़ित है. उसका आधार अपडेट न होने के कारण विकलांग पेंशन और राशन नहीं मिल पा रहा है. इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात की है और विशेष परिस्थितियों में उसका आधार अपडेट कराया जाएगा."

'एपिडर्मोलिसिस बुलोसा बीमारी से पीड़ित है बच्ची'

महाकौशल क्षेत्र के जाने-माने चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण व्यास बताते हैं कि "बच्ची की को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह एपिडर्मोलिसिस बुलोसा नामक बीमारी से पीड़ित है. फिलहाल इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है. यह अपने आप ठीक भी नहीं होती है. यह जीन में दोष या विकृति आने के कारण पैदा होती है. इसमें बच्चों का विकास रुक जाता है. 10 साल का बच्चा भी 2 या 3 साल का दिखता है. लगातार खुजली चलने से त्वचा उतरती रहती है, जिससे ऐसा लगता है कि बच्चा आग से जल गया हो."

