ETV Bharat / state

सोते वक्त बुजुर्ग की श्वास नली में फंसे नकली दांत, BMC के डाॅक्टरों ने बचाई दमोह के मरीज की जान

दमोह के एक बुजुर्ग की आहार नली और श्वास नली के बीच फंसे नकली दांत, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बचाई मरीज की जान.

SAGAR DUPLICATE TEETH STUCK TRACHEA
सोते वक्त बुजुर्ग की श्वास नली में फंसे नकली दांत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: अगर कोई भी इंसान नकली दांत लगाए हुए है, तो उसे सोने के पहले दांत निकालकर जरूर रखना चाहिए, नहीं तो जान पर बन सकती है. ऐसा ही एक मामला दमोह जिले से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग के सोते वक्त दांत श्वास नली में फंस गए और जब उनको सांस में तकलीफ हुई और गले में कुछ फंसा हुआ महसूस हुआ, तो भागे-भागे बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज सागर पहुंचे.

जहां ईएनटी और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डाॅक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया लेकिन एक्सरे में नकली दांत दिखाई ना देने के कारण डाॅक्टरों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई. आखिरकार डाॅक्टरों ने 'एसोफगोस्कोप' (Esophagoscope) तकनीक की मदद से दांतों को बाहर निकालने में सफलता हासिल की और बुजुर्ग की जान बच गई.

श्वास नली में फंस गए नकली दांत

दमोह जिले के रहने वाले 56 साल के रामदास 3 नकली दांत लगवाए हुए थे लेकिन पिछले दिनों सोते वक्त वो अपने दांत निकालना भूल गए और आधी रात के बाद अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी. रात में ही गले में उन्हें कुछ फंसा हुआ महसूस हुआ और उनकी हालत बिगड़ने लगी, परिजन तत्काल उनको बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज सागर लेकर पहुंचे. जहां उन्हें तत्काल नाक, कान एवं गला (ईएनटी) विभाग में भर्ती किया गया. बुजुर्ग ने जो नकली दांत लगाए थे, वो प्लास्टिक के बने हुए थे, इसलिए एक्स रे में नजर भी नहीं आ रहे थे.

डाॅक्टरों ने बचाई दमोह के मरीज की जान (ETV Bharat)

डॉक्टर के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि कैसे उनकी जान बचाई जाए, तब ईएनटी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ नीतू बजाज ने बिना समय गंवाए 'एसोफगोस्कोप' (Esophagoscope) तकनीक की मदद ली और 3 नकली दांतों के जुड़े हुए सेट को शीथ (तार/क्लिप) सहित सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया.

DENTURES STUCK FOOD PIPE WINDPIPE
श्वास और आहार नली के बीच में फंसे नकली दांत (ETV Bharat)

'तेजी से गिर रहा था ऑक्सीजन लेवल'

इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हैड डाॅ सर्वेश जैन और डाॅ दीपक गुप्ता ने मरीज को एनेस्थीसिया दिया. ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि श्वास नली में दांत फंसे होने के कारण मरीज का ऑक्सीजन लेवल बार-बार गिर रहा था. डॉ. सर्वेश जैन ने बताया, "बाहरी तत्व यानि नकली दांत आहार नली और श्वास नली के ठीक मुहाने पर फंसे हुए थे, इसी वजह से मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन बार-बार तेजी से गिर रहा था. यदि समय रहते इलाज नहीं किया जाता, तो बुजुर्ग की जान जा सकती थी."

'नकली दांत सोने के पहले निकालना जरूरी'

बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में आए अजीबोगरीब मामले के बाद डाॅक्टरों की तत्परता से मरीज की जान बच गई. ईएनटी की डॉक्टर नीतू बजाज का कहना है, "जो लोग डेंटल इंप्लांट कराते हैं या नकली दांत के अलावा किसी तरह की डेंटल डिवाइस का उपयोग करते हैं, उनको रात में सोने के पहले ये डिवाइस जरूर निकाल देना चाहिए, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है. इस मामले में गनीमत ये रही कि बुजुर्ग के परिजन उनको समय पर मेडिकल काॅलेज ले आएं, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता था."

BUNDELKHAND MEDICAL COLLEGE SAGAR
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर (ETV Bharat)

TAGGED:

DENTURES STUCK FOOD PIPE WINDPIPE
DAMOH ELDERLY PERSON DENTURES
BUNDELKHAND MEDICAL COLLEGE SAGAR
BMC DOCTORS SUCCESSFUL OPERATION
SAGAR DUPLICATE TEETH STUCK TRACHEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.