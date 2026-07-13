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दमोह के डॉ.अनिल चौधरी को 35 साल की मेहनत के बाद मिला ऐतिहासिक व अद्भुत खजाना

दमोह के रिटायर्ड डॉक्टर अनिल चौधरी बीते 35 साल से देश-दुनिया की प्राचीन मुद्राएं संग्रह करने में जुटे. दुर्लभ स्टांप भी जमा किए.

Collection ancient coins Stamps
देश-दुनिया की प्राचीन मुद्राओं का संग्रह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 1:45 PM IST

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दमोह : शहर के 77 वर्षीय रिटायर्ड आयुष अधिकारी डॉ. अनिल चौधरी पर 35 साल पहले ऐसी धुन सवार हुई कि आज उनके पास देश-दुनिया के हजारों साल से लेकर वर्तमान की दुर्लभ मुद्राओं का भंडार जमा हो गया है. डॉ.अनिल चौधरी को ये प्रेरणा अपने अपने पिता और दादा से मिली. वह अभी भी लगातार प्राचीन मुद्राएं एकत्र कर रहे हैं.

दादा और पिता से मिली प्रेरणा

डॉ.अनिल चौधरी के दादा दरयाव लाल चौधरी के पास चांदी की डिब्बी में कुछ सिक्के रखे हुए थे. जिसे उनके पिता शिखरचंद जैन ने और उसके बाद डॉ. अनिल चौधरी ने इन सिक्कों को सहेजा. ये कोई साधारण सिक्के नहीं थे बल्कि काफी प्राचीन कई प्रकार की धातुओं के सिक्के हैं. इसके बाद सिक्कों के प्रति उनका शौक जागृत हो गया. 1975 में वह नेपाल गए और वहां पर उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्राएं और सिक्के देखे तो उनके मन में विचार आया क्यों न वह भी सिक्कों और नोटों का संग्रह करें. उन्होंने अंग्रेजी शासन काल से लेकर अब तक के स्टांप पेपर और कोर्ट फीस टिकटों का भी संग्रह किया.

दमोह के डॉ. अनिल चौधरी के अनूठे शौक ने बनाया रिकॉर्ड (ETV BHARAT)

ढाई हजार साल पुरानी मुद्राएं संग्रह

डॉ. अनिल चौधरी बताते हैं "उन्होंने सबसे महंगा सिक्का रोमन साम्राज्य का 40 हजार में खरीदा था. लेकिन उस समय वह उसका मूल्य नहीं जानते थे और 6 महीने बाद ही वह 90 हजार में बेच दिया. बाद में पता चला कि वही सिक्का 10 लाख में बाजार में बिक गया है. इसके बाद उनका जुनून ऐसा जागा कि उन्होंने सिक्कों का संग्रह शुरू करना कर दिया. सबसे पुराना सिक्का उनके पास गौतम बुद्ध के समय का है. इसके अलावा उनके पास आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के समय के भी काफी सारी सिक्के हैं, जो करीब करीब ढाई हजार साल पुराने हैं."

Collection ancient coins Stamps
ढाई हजार साल पुरानी मुद्राएं संग्रह (ETV BHARAT)

सिक्कों पर राजाओं की तस्वीर के साथ चिह्न

डॉ.अनिल चौधरी के पास हर साम्राज्य के सिक्के हैं. जिसमें सिकंदर, शुंग वंश, कुषाल वंश, कुमार गुप्त, सत्य मित्र, सातवाहन, नागवंश, विष्णु कुंडी, गधैया वंश, राजा चोल, कृष्णदेव राय के अलावा रजिया सुल्तान से लेकर इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर से लेकर वर्तमान समय तक के प्रचलित सिक्के हैं. इन सिक्कों में जिस दौर में जो राजा हुए उनके भिन्न-भिन्न आकार की फोटो, उनके राज्य चिह्न हैं.

इसके अलावा सिक्के की एक पहलू पर उसमें बनाने का संवत तथा राज्य के बारे में कुछ जानकारी है. जिस दौर में जो भाषा इस्तेमाल हुई वह लिखी गई है. डॉ. अनिल चौधरी के पास सोने-चांदी, पीतल, तांबा से लेकर हर प्रकार की धातु की सिक्के हैं.

कई शहरों में जाकर खरीदे सिक्के

डॉ.अनिल चौधरी बताते हैं "उन्होंने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि से भी कई सिक्के खरीदे हैं. विभिन्न शहरों की सराफा बाजारों से भी उन्होंने सिक्के खरीदे हैं. 1880 से लेकर के वर्तमान तक के स्टांप हैं. उनके पास 100 कलदार चांदी का स्टांप भी है. जो अपने समय में काफी कीमती हुआ करता था. रानी विक्टोरिया, किंग एडवर्ड, पंचम जॉर्ज के समय में दो आना से लेकर 100 रुपए तक के स्टांप और भारत के 25000 मूल्य तक के स्टांप हैं. उस समय आना दो आना, ढाई, आना, तीन आना इस तरह स्टांप चला करते थे."

विभिन्न प्रकार के स्टांप भी संग्रह किए

आजाद भारत में भी आठ आना, बारा आना से लेकर 25 हजार तक के स्टांप चला करते थे. हालांकि अब इनमें से कई स्टांप बंद हो गए हैं. डॉ. चौधरी बताते हैं "वह इस संग्रह को बैंक की लॉकर में रखते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे क्योंकि यह करीब 35 सालों की कड़ी मेहनत से सहेजी गई विरासत है. विभिन्न राजाओं के शासन में टकसाल में बहुत अलग प्रकार की सिक्के हुआ करते थे. उस समय सिक्कों की ढलाई नहीं होती थी बल्कि सिक्कों को विभिन्न आकार में काटकर उन पर पंच से मार्क करके उन पर आकार अंकित किया जाता है."

मराठाकालीन साम्राज्य के सिक्के भी

इसके अलावा डॉ. अनिल चौधरी के पास अमेरिका सहित 38 देश की कागजी मुद्राएं भी हैं. उनके पास वे सिक्के भी जिनमें दमोह का गौरवशाली इतिहास अंकित है. दरअसल दमोह और गढ़ाकोटा में दो अलग-अलग रियासतें हुआ करती थी और इनमें भी अलग-अलग टकसाल थी और उन टकसालों में सिक्के बनाए जाते थे. इसके अलावा, ओरछा, विदिशा, छतरपुर, झांसी, ग्वालियर तथा कई मराठाकालीन साम्राज्य के समय में बनाए गए सिक्के उनके पास मौजूद हैं.

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