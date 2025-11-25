ETV Bharat / state

दमोह में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं मैरिज गार्डन, कई सालों से डकार रहे हैं करोड़ों का टैक्स

दमोह में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे हैं डेढ़ दर्जन से अधिक मैरिज गार्डन. रजिस्टर्ड मैरिज गार्डन का कई सालों से करोड़ों का टैक्स बकाया.

DAMOH MARRIAGE GARDEN TAX DUES
दमोह में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे हैं डेढ़ दर्जन से अधिक मैरिज गार्डन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 3:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दमोह: 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा'. भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की यह पंक्तियां दमोह नगरीय क्षेत्र में खूब फिट बैठ रही हैं. दमोह नगर पालिका का सीमा विस्तार होने के बाद रिकॉर्ड में करीब 25 से अधिक मैरिज गार्डन हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 7 गार्डन प्रशासन की अनुमति से संचालित हैं. इसमें से भी एक बंद हो गया है. मतलब सिर्फ 6 गार्डन ही रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें भी कई कमियां है. इन सभी मैरिज गार्डन पर कई करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है. कई सालों से पेंडिंग टैक्स को नगर पालिका वसूल नहीं पा रही है.

पुलिस ने 6 मैरिज गार्डन संचालकों पर दर्ज की प्राथमिकी

दमोह शहर में बने अधिकांश मैरिज गार्डन किसी नेता या प्रभावशाली व्यक्ति के हैं. शायद इसी वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है. हालांकि हाल ही में दमोह पुलिस ने 6 ऐसे मैरिज गार्डन संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज की है, जो नियमों के विरुद्ध संचालन कर रहे हैं. इसके अलावा संचालकों की पुलिस और नगर पालिका के साथ एक बैठक भी की गई थी. जहां उन्हें गाइडलाइन के अनुसार मैरिज गार्डन चलाने और रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत दी गई थी.

'टैक्स न जमा करने वाले गार्डन पर होगी सीलिंग की कार्रवाई' (ETV Bharat)

कई वर्षों से बकाया है करोड़ों का टैक्स

दमोह नगर पालिका में जो मैरिज गार्डन रजिस्टर्ड हैं उनमें सबसे अधिक बकाया एक बंद हो चुके गार्डन पर है. इसका 1997-98 से टैक्स बकाया है, जो 2025 तक की स्थिति में 6 करोड़ 24 लाख 789 रुपए पड़ता है. इसके अलावा एक अन्य मैरिज गार्डन पर 2021 से लेकर अब तक 13 लाख 16 हजार 984 कर बकाया है. एक अन्य मैरिज गार्डन पर 7 लाख 7 हजार 248 रुपए का टैक्स बकाया है. इसी तरह एक और गार्डन पर बकाया है जिसकी राशि 2 लाख 53 हजार 451 रुपए है.

दमोह नगर पालिका विस्तार से और बढ़ी समस्या

इसके अलावा शहर में कई ऐसे मैरिज गार्डन हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और लंबे समय से संचालित हो रहे हैं. अगर देखा जाए तो उनके ऊपर भी लाखों का टैक्स बकाया बनता है. इन मैरिज हॉल से टैक्स न वसूल पाने का एक कारण ये भी है कि पिछले साल नगरीय सीमा विस्तार के अंतर्गत करीब 1 दर्जन मैरिज गार्डन नगर पालिका की सीमा में शामिल हुए हैं.

अक्टूबर 2024 में जनपद पंचायत ने 9 ग्राम पंचायत के 12 ग्रामों को दमोह नगर पालिका में शामिल कर दिया था. इसका राजपत्र में प्रकाशन भी हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका इन ग्रामीण क्षेत्र के व्यावसायिक स्थलों से टैक्स वसूल नहीं कर पा रही है.

'टैक्स न जमा करने वाले गार्डन पर होगी सीलिंग की कार्रवाई'

इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि "मैरिज गार्डन के कारण जाम लग गया था जिसमें एंबुलेंस फंस गई थी. इसके बाद 6 मैरिज गार्डन पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्हें गाइडलाइन के अनुसार गार्डन संचालित करने के लिए बैठक में निर्देश दिए गए हैं.

हमारे जो मानदंड हैं और कैसे उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए इसकी भी हमने जानकारी दी है. कचरा निष्पादन, सुरक्षा गार्ड, फायर सेफ्टी, पार्किंग और डीजे सहित तमाम व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं." बकाया टैक्स के संबंध में सीएमओ ने बताया कि "जो गार्डन संचालक टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं उन पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

DAMOH UNREGISTERED MARRIAGE GARDEN
DAMOH MARRIAGE GARDEN
DAMOH FAKE MARRIAGE HALL
DAMOH NEWS
DAMOH MARRIAGE GARDEN TAX DUES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस Gen Z के खतरनाक मंसूबे, पढ़ने-लिखने की उम्र में बनाया गिरोह, नाम रखा गैंग 02

कमलनाथ के नाम ऊपर बीजेपी सांसद का पोस्टर, कांग्रेस ने कर दी धुलाई, निगम को किया चैलेंज

कटने जा रहे थे 17 कछुए, 3 दिन में किस्मत का पासा पलटा, अब चंबल की लहरों में जिंदगी आबाद

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से पेंशन तक, वकीलों ने मोहन सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.