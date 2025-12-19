ETV Bharat / state

10वीं-11वीं शताब्दी की दुर्लभ मूर्तियां के साथ 7 शिव मंदिरों का समूह, जल्द मिलेगा दीदार का मौका

कलचुरी काल की बेशकीमती मूर्तियां ( Credit: Directorate of Archaeology, Archives and Museums MP )

दो चरणों में हुआ मलबा हटाने का काम (Credit: Directorate of Archaeology, Archives and Museums MP)

पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय ग्वालियर के उप संचालक पी सी महोबिया की देखरेख में दमोह के दोनी गांव में मलबा हटाने और साफ सफाई का काम सितंबर 2024 में शुरू किया गया था. पहले चरण में सितंबर से नवंबर 2024 तक ये काम चला था. इसके बाद दूसरे चरण में जून से सितंबर तक यहां पर काम किया गया. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी के विधानसभा क्षेत्र जबेरा में दोनी गांव आता है. उनके निर्देश पर ही यहां पर विभाग द्वारा मलबा सफाई का काम शुरू किया गया था.

मलबा हटाने और सफाई का काम पूरा हो जाने के बाद अब यहां पर मंदिर के पुनर्निर्माण और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल द्वारा की जा रही है. इसके प्रस्ताव पर विशेषज्ञ काम कर रहे हैं और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद दोनी को नया स्वरूप दिया जाएगा.

दोनी गांव में मिला कलचुरी काल की मूर्तियों का खजाना (Credit: Directorate of Archaeology, Archives and Museums MP)

बुंदेलखंड वैसे तो पुरातत्व और संस्कृति के लिहाज से काफी समृद्ध है. यहां खजुराहो,ओरछा, पन्ना के अलावा कई ऐसी जगह हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर पुरातात्विक महत्व की एक से बढ़कर एक मंदिर और मूर्तियां हैं. इसी कड़ी में दमोह जिले के दोनी गांव का नाम भी जुड़ गया है, जो एक तरह से जंगली इलाका है. यहां सितंबर 2024 से दो चरणों में शुरू हुई साफ सफाई और मलबा हटाने के काम के बाद मंदिरों का समूह और दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं.

दमोह/सागर: बुंदेलखंड के दमोह जिले के दोनी गांव में कलचुरी कालीन मंदिर और मूर्तियों का विशाल भंडार मिला है. सितंबर 2024 में यहां मलबा हटाने और साफ सफाई का काम संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल द्वारा शुरू किया गया था. दो चरणों में हुई साफ सफाई के बाद यहां कलचुरी कालीन मंदिर और मूर्तियां बड़े पैमाने पर मिली हैं. दोनी में सात मदिरों का समूह पाया गया है. यहां मिली मूर्तियां 10 वीं और 11 वीं शताब्दी की हैं.

खास बात यह है कि दोनी गांव में जहां पुरातात्विक खजाना मलबे के नीचे दबा हुआ था और धीरे-धीरे जंगल में तब्दील हो रहा था. वहीं दमोह के रानी दमयंती संग्रहालय और जबलपुर के रानी दुर्गावती संग्रहालय में पायी जाने वाली ज्यादातर मूर्तियां दोनी गांव की हैं. दोनी में पुरातत्व विभाग के प्रभारी उपयंत्री और साइट इंचार्ज सपन साहू ने बताया कि "दमोह के दमयंती संग्रहालय की 50 फीसदी और जबलपुर के रानी दुर्गावती संग्रहालय की करीब 20 से 30 फीसदी मूर्तियां दोनी की हैं"

कलचुरी काल की बेशकीमती मूर्तियों का खजाना

साइट इंचार्ज सपन साहू ने बताया कि "दो चरणों की साफ सफाई और मलबा हटाने के दौरान दोनी में कल्चुरी कालीन स्थापत्य कला के विशिष्ट पुरावशेष प्रकाश में आए हैं. यहां के टीलों से ब्रह्म, विष्णु, शिव, उमा-महेश्वर, पार्वती, अर्धनरीश्वर, वायुदेव, गज अप्सरा एवं नायिका जैसी विशिष्ट एवं उत्कृष्ट प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं. ये सभी पुरावशेष लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी में निर्मित शिव मंदिर के प्रतीत होते हैं. यहां पर हमें मंदिर समूह मिला है, जिसमें 7 मंदिर और एक लघु मढिया है.

कलचुरी काल की बेशकीमती मूर्तियों का खजाना (Credit: Directorate of Archaeology, Archives and Museums MP)

फिलहाल इन अवशेषों और मूर्तियों को व्यवस्थित करके वहां पर सुरक्षित रखा गया है. ये कलचुरी कालीन की स्थापत्य और मूर्ति कला का एक बेशकीमती नमूना है. वैसे तो यहां की कई मूर्तियां जंगल में होने के कारण गायब हो चुकी हैं, लेकिन मलबे की सफाई के बाद बड़े पैमाने पर मूर्तियां और पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिले हैं. इतिहास और पुरातत्व का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए ये स्थान काफी अहम साबित होगा. वहीं, दूसरी तरफ ऐतिहासिक मंदिर और मूर्ति कला की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है."

मंदिर का पुनर्निर्माण और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने की तैयारी

साइट इंचार्ज सपन साहू ने बताया कि "मलबा हटाने और साफ सफाई का काम पूरा होने के बाद अब विभाग द्वारा यहां मिले मंदिर का पुनर्निर्माण और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने पर विचार किया जा रहा है. यहां मिले मंदिर का प्लेटफार्म मौसम और अन्य आपदाओं के कारण ढह गया है. जिसका पुनर्निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

10वीं-11वीं शताब्दी की दुर्लभ मूर्तियां (Credit: Directorate of Archaeology, Archives and Museums MP)

इसके अलावा यहां पर पर्यटकों की पहुंच आसान हो, इसके लिए सड़क, पाथ वे, गेट, बाउंड्रीवाल और गार्ड के लिए कमरा बनाए जाने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है. फिलहाल विभाग विशेषज्ञों की मदद से इस पर काम चल रहा है. जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने पर ये काम किया जाएगा.

7 शिव मंदिरों का समूह मिला (Credit: Directorate of Archaeology, Archives and Museums MP)

क्या कहते हैं जानकार

पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के उपसंचालक पी. सी. महोबिया बताते हैं कि "दोनी गांव में कलचुरी काल के दसवीं शताब्दी के विशाल मंदिर समूह जो बिखरे हुई पड़े हैं, मलबे में दब गए और भूगर्भ में समा गए हैं. इनको हम प्रकाश में लाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में और जानकारी मिल सके."