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गयाजी से श्राद्धकर्म कर घर लौट रहे थे दमोह के डॉक्टर और प्रिंसिपल, मैहर हाईवे ने लील ली जान

मैहर नेशनल हाईवे-30 पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, दमोह के मशहूर डॉक्टर संजय गंगेले और प्रिंसिपल सुधीर की मौत. रिपोर्ट-पुष्पेंद्र कुशवाहा.

damoh doctor principal dies
मैहर में भीषण सड़क हादसा (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 4:55 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
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मैहर: नेशनल हाईवे-30 पर शनिवार तड़के सुबह 4 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, कार चालक गंभीर रूप से घायल है. मृतकों की पहचान दमोह निवासी डॉक्टर संजय गंगेले और प्रिंसिपल सुधीर गंगेले के रूप में हुई है. दोनों बिहार के गया जी में श्राद्ध कर लौट रहे थे. इस दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई.

मैहर में तेज रफ्तार का कहर

पूरा मामला मैहर नेशनल हाईवे-30 पर पोड़ी के पास का बताया जा रहा है. डॉक्टर संजय गंगेले और प्रिंसिपल सुधीर दोनों भाई कार में सवार होकर बिहार के गया जी में श्राद्ध कर वापस अपने घर लौट रहे थे. इस दौरान कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई. सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर मैहर पुलिस पहुंची. इसके साथ ही स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंचे.

गंभीर हालत में ड्राइवर सतना रेफर

पुलिस और राहत कर्मियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन से लोगों को बाहर निकल गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों की टीम ने दोनों भाईयों को मृत घोषित कर दिया, वहीं प्राथमिक उपचार के बाद ड्राइवर को गंभीर हालत में सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां उनका इलाज जारी है. अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

दमोह में पसरा मातम

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले डॉक्टर संजय गंगेले दमोह के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं. इसके साथ-साथ ही उनकी पत्नी भी शहर की जानी-मानी डॉक्टर है. वहीं डॉक्टर के भाई प्रिंसिपल सुधीर गंगेले शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे. दोनों की मौत से दमोह में मातम पसरा हुआ है.

मामले में मैहर थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार ने कहा, "नेशनल हाईवे-30 पर पोड़ी के पास हादसा हुआ है. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिसबल पहुंचा और वाहन सवार घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया. जबकि ड्राइवर का इलाज जारी है."

Last Updated : October 3, 2026 at 5:04 PM IST

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