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गयाजी से श्राद्धकर्म कर घर लौट रहे थे दमोह के डॉक्टर और प्रिंसिपल, मैहर हाईवे ने लील ली जान

मैहर में भीषण सड़क हादसा ( IANS )

मैहर: नेशनल हाईवे-30 पर शनिवार तड़के सुबह 4 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, कार चालक गंभीर रूप से घायल है. मृतकों की पहचान दमोह निवासी डॉक्टर संजय गंगेले और प्रिंसिपल सुधीर गंगेले के रूप में हुई है. दोनों बिहार के गया जी में श्राद्ध कर लौट रहे थे. इस दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई.