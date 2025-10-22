ETV Bharat / state

दिवाली के बाद गांव-गांव घूमते हैं लोग, दिवारी गाकर करते हैं बरेदी नृत्य

दमोह में दिवाली के दूसरे दिन लोगों ने खिरका बांधकर की सुख-समृद्धि की कामना, मृदंग की धुन पर किया डांस. सैकड़ों साल पुरानी है परंपरा.

DAMOH SINGING DIWARI TRADITION
मृदंग की धुन पर नाचते हैं लोग (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 22, 2025

Updated : October 22, 2025 at 2:41 PM IST

दमोह: बुंदेलखंड में प्रत्येक पर्व का एक गौरवशाली इतिहास है. यहां दीपावली के दूसरे दिन जिले भर में खिरका बांधने की परंपरा है. यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. तेंदूखेड़ा में इस परंपरा का पालन 108 साल से भी अधिक समय से किया जा रहा है. जिसमें लोग ग्वाला अपनी-अपनी टीम बनाते हैं और दिवारी गाते हैं. मवेशियों में किसी प्रकार की बीमारियां न फैले इसके लिए देवी देवताओं की पूजा कर खिरका (विशेष तरह की पूजा) भी बांधते हैं.

नरगुंवा तालाब में भंडारे का आयोजन

तेंदूखेड़ा के अलावा आसपास के गांवों में भी दिवारी गीत और खीनका का कार्यक्रम किया गया. इसके साथ ही परमा की दौनी के हनुमान मंदिर, पंडाबाबा, बंकागढ़, टपका, किशनगढ़, सिद्धबाबा सहित नगर के बाहर स्थित नरगुंवा तालाब में भंडारा कर दाल बाटी का कार्यक्रम किया गया. इस दौरान नगर और आसपास के ग्वालों ने अपनी-अपनी टीमें बनाकर दिवारी गाई. नगर के बाजार मोहल्ला में बरगद के पेड़ के पास और जैन मंदिर के सामने चौराहे पर खिरका बांधकर दिवारी गाने की परंपरा 108 साल पुरानी है.

लोगों ने खिरका बांधकर की सुख समृद्धि की कामना (ETV Bharat)

मृदंग की धुन पर नाचते हैं लोग

कमलेश यादव और घनश्याम यादव ने बताया कि "खिरका बांधने की परंपरा लगभग 108 वर्ष पहले से चल रही है. गांव के बुजुर्ग गांव में सुख-समृद्धि बनी रहे और मवेशियों को किसी भी प्रकार की बीमारियां न फैले, इसलिए देवी देवताओं की पूजा कर खिरका बांधते थे. यह परंपरा आज भी कायम है."

उन्होंने बताया कि "यादव समाज के लोग पहले फकीरा यादव के घर पर विधि विधान से पूजन करते हैं. इसके बाद समाज के लोगों पर देवी-देवता सवार होते हैं. फिर अन्नी यादव के घर से मालवा बाबा का स्थान (टीआई बंगले के सामने) तक सवारी के साथ दिवारी गाते हुए आते हैं. जहां विधि विधान से मालवा बाबा की पूजा की जाती है. इसके बाद यादव एवं अन्य समाज के लोग समूह में दिवारी गाते हुए जैन मंदिर के सामने आते हैं.

Damoh Baredi dance tradition
दिवाली के बाद बरेदी नृत्य करते गांव गांव घूमते हैं लोग (ETV Bharat)

जहां पर खिरका जमीन के नीचे गाड़ा जाता है. इसके बाद जिन लोगों पर देवताओं की सवारी होती है, वे लोग गड़े हुए खिरका को उखाड़ते हैं और विधि विधान से पूजा पाठ कर मृदंग व नगड़ियों की धुन पर दिवारी गाकर यादव समाज के लोग नाचते हैं."

अति प्राचीन है मालवा बाबा स्थान

बताया जाता है की मालवा का स्थान सैकड़ों वर्ष प्राचीन है. मालवा बाबा के स्थान पर सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा चंदा एकत्रित कर 2 वर्ष पहले बाउंड्री वॉल बनाई गई थी. जिससे चारों ओर मालवा बाबा का स्थान सुरक्षित किया गया है. वहीं बाउंड्री वॉल के अंदर शनिदेव भगवान व राधा कृष्ण भगवान का मंदिर भी बना हुआ है, जो लोगों की आस्था का केंद्र है. अब यहां पर हर दिन आसपास के लोग पूजा अर्चना करने आते जाते हैं. यहां पर बाउंड्री वॉल सहित मंदिर का निर्माण सार्वजनिक रूप से कार्य कराया गया है.

दिवारी गाते हुए गांव-गांव में घूमते हैं लोग

दीपावली के दूसरे दिन नगड़ियों और ढोलक की थाप पर ग्वाल समाज के लोग बरेदी की रंग बिरंगी पोशाक पहनकर दिवारी गाते हुए गांव-गांव में घूमते हैं. साथ ही लोगों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं. कहीं-कहीं पर इन्हें कारस देव भी कहा जाता है. बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के काल में जब एक बार ग्रामीणों की गायें खो गई थी, तब लोगों ने इसी तरह नगड़िया बजाकर नाचते गाते हुए जंगलों में गायों को खोजा.

उसके बाद भी जब वह नहीं मिली तो भगवान से प्रार्थना की व उनके पूजन अर्चन का संकल्प लिया. जब गायें मिल गई तो हर साल खिरका यानी गांव या नगर की दहलीज को बांधने का क्रम शुरू हुआ. ताकि बाहर की कोई बुरी बला गांव के भीतर न आ सके और गांव के लोगों की और जानवरों की रक्षा हो सके.

क्या है बरेदी नृत्य

ग्वालों की यह पोशाक ऊन से बनी होती है. ऊन से बना हुआ एक जालीदार कपड़ा होता है. उसमें रंग-बिरंगे फूल लगे रहते हैं. उसी में कई लोग झालर भी लगा लेते हैं. इन पोशाक को पहनकर बरेदी नृत्य करते हैं और परंपरा का निर्वहन करते हैं. कुछ लोग ढोलक और नगड़िया लेकर गाते बजाते हैं तो कुछ लोग नृत्य करते हैं. इसे ही बरेदी नृत्य कहा जाता है.

