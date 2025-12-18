ETV Bharat / state

दमोह के नवाचारों की गूंज भोपाल से दिल्ली तक, ट्रेनी IAS की पहली पसंद

दमोह जिले में लगातार हो रहे नए प्रयोगों का असर दिखा. अफसरों के साथ ही जनप्रतिनिधियों का ट्रेनिंग हब बना.

Damoh District Innovations
ट्रेनिंग लेने दमोह जिला मुख्यालय पहुंची टीम (ETV BHARAT)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 18, 2025

दमोह : दमोह जिला अब प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए ट्रेंनिंग हब बनता जा रहा है. यहां पर ट्रेनी आईएएस के साथ ही राज्य सेवा के अधिकारी लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं. इसके साथ ही मैनिट के स्टूडेंट्स व सरपंच भी प्रशिक्षण लेते हैं. इससे दमोह जिले की रैंकिंग बढ़ी है.

दिल्ली व भोपाल से अफसर ट्रेनिंग लेने आए

दमोह जिला विभिन्न खासियतों को समेटे हुए हैं, जिस कारण ये जिला लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां पर अधिकारियों के लिए अब प्रशिक्षण की व्यापक संभावनाएं भी खुल रही हैं. पिछले कुछ महीनों से दमोह जिले में केवल सामान्य वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों सहित मैनिट की टीम, राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों सहित अब केंद्र के आईएएस स्तर के अधिकारी भी यहां पर प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं.

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर (ETV BHARAT)

नए प्रयोगों के कारण अच्छी रैंक मिली

कई मामलों में दमोह जिले को अच्छी रैंक मिली हुई है. इस कारण यह जिला आकांक्षी जिलों में शामिल है. यही कारण है कि यहां पर बड़े स्तर पर अधिकारी आ रहे हैं. हाल ही में प्रदेश भर के कई जिलों के सरपंच यहां आए और उन्होंने यहां पर ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों को देखा-समझा तथा कैसे नवाचार किए जाएं, इसकी जानकारी ली.

मैनिट की टीम भी कर चुकी है ट्रेनिंग

मैनिट की फैकल्टी तथा 50 छात्रों का दल दमोह जिले के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर चुका है. मैनिट की टीम ने दमोह जिले की सड़कों, यहां के ब्लैक स्पॉट के साथ ही गुजरने वाली कर्क रेखा का भी निरीक्षण किया एवं किस तरह से इसे और अधिक कैसे विकसित किया जाए? यहां पर विकास की संभावनाएं क्या हैं. इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है.

इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, संयुक्त कलेक्टर स्तर के कई अधिकारियों के बैच यहां पर धरातल पर काम करने की तौर तरीके सीख चुके हैं.

Damoh District Innovations
दमोह के गांवों में पहुंच कर टीमें सर्वे करती हैं (ETV BHARAT)

केंद्र में अवर सचिव स्तर के 12 अधिकारी गांवों में घूमे

नोडल अधिकारी डॉ. प्रकाश गौतम बताते हैं "अभी केंद्र सरकार के अवर सचिव के रूप में कार्यरत 12 अधिकारी दमोह से बुधवार को ही यहां से प्रशिक्षण लेकर वापस गए हैं. उन्होंने ग्राम पंचायत का भ्रमण किया. ग्रामीणों की बातें सुनी. उनके सुझाव लिए तथा किस तरह से योजनाएं तैयार की जाएं, उनका कैसे क्रियान्वयन किया जाए, इसके लिए खाका तैयार किया है."

ग्रामीण परिवेश समझने आते हैं अफसर

भारत सरकार के आईएएस अधिकारी अजय कुमार एवं जगदीश कुमार ने बताया "दमोह जिला प्राकृतिक संपदा से भरपूर है. हमने यहां पर ग्रामीण परिवेश को समझा. कैसे योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किया जाए, कैसे जिले का विकास किया जाए तथा इसे पर्यटन के रूप में कैसे उभारा जाए. इन सबके संबंध में प्रशिक्षण लिया

कैसे बना दमोह आकांक्षी जिला

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर कहते हैं "दमोह आकांक्षी जिला तो है ही, हम यहां पर कई तरह के नवाचार करते हैं, जिन्हें देखने व सीखने के लिए बड़े स्तर पर अधिकारी आ रहे हैं. सरपंच, राज्य सेवा की प्रशासनिक अधिकारियों, मैनिट के 50 सदस्यीय से अधिक छात्रों के दल ने भ्रमण करके डिटेल रिपोर्ट तैयार की है."

अभी यहां पर केंद्र सरकार के अधिकारी आए हुए हैं, जो फील्ड पर काम कर रहे हैं. हम लगातार राज्य और केंद्र स्तर के अधिकारियों को फील्ड में एक्सपोजर और प्रशिक्षण दिलाने का काम कर रहे हैं.

