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दमोह जिला अस्पताल में बीमार बेटे का इलाज कराने पहुंची बुजुर्ग महिला से शर्मनाक हरकत

मरीज की बुजुर्ग मां से पुरुष वार्ड में लगवाया पोंछा ( ETV BHARAT )

दमोह : मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मनमानी और अव्यवस्था को लेकर नित नई घटनाएं सामने आने के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है. इसी का नतीजा है कि शर्मनाक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. दमोह जिला अस्पताल में एक बार फिर मानवता शर्मसार होती दिखी. अपने बीमार बेटे को लेकर इलाज कराने पहुंची बुजुर्ग महिला से नर्सिंग स्टाफ ने फर्श पर पोंछा लगवाया.

इलाज के बदले लगाना पड़ेगा पोंछा