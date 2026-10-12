दमोह जिला अस्पताल में बीमार बेटे का इलाज कराने पहुंची बुजुर्ग महिला से शर्मनाक हरकत
दमोह जिला अस्पताल प्रशासन ने शर्मनाक हरकत पर सफाई सुपरवाइजर व दो नर्सों के खिलाफ जारी किया नोटिस. शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 1:39 PM IST
दमोह : मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मनमानी और अव्यवस्था को लेकर नित नई घटनाएं सामने आने के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है. इसी का नतीजा है कि शर्मनाक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. दमोह जिला अस्पताल में एक बार फिर मानवता शर्मसार होती दिखी. अपने बीमार बेटे को लेकर इलाज कराने पहुंची बुजुर्ग महिला से नर्सिंग स्टाफ ने फर्श पर पोंछा लगवाया.
इलाज के बदले लगाना पड़ेगा पोंछा
मामला दमोह जिले के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल प्रेम शंकर धगट स्मारक के पुरुष वार्ड का है. तेजगढ़ क्षेत्र के सिमरिया गांव की रहने वाली महिला अपने बीमार बेटे का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंची थी. वृद्धा के अनुसार उसके बेटे को दस्त की शिकायत थी. वह अपने बेटे के बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आई थी. लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इलाज के बदले जिला अस्पताल में पोंछा भी लगाना पड़ेगा.
सफाई कर्मियों की फौज के बाद भी मनमानी
वृद्ध महिला ने बताया "वह नर्स को चेहरे से पहचानती है. नाम से नहीं जानती, जिसने पोंछा लगाने के लिए कहा. अस्पताल प्रबंधक डॉ. सुरेंद्र विक्रम सिंह का कहना है "जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए आउटसोर्स एजेंसी के जरिए करीब 3 सुपरवाइजर और 52 सफाईकर्मी की तैनाती की गई है. इनकी व्यवस्था पर हर महीने लगभग 8 से 9 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं. पोंछा लगाने का वीडियो सामने आने के बाद दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी."
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मामला गर्माने पर धड़ाधड़ नोटिस जारी
सिविल सर्जन डॉ. प्रहलाद पटेल का कहना है "वह इस समय जबलपुर में किसी मामले की सुनवाई के संबंध में कोर्ट गए हैं." सिविल सर्जन डॉ. प्रहलाद पटेल 2 दिन के अवकाश पर हैं. वह अपना चार्ज डॉ. अमित प्रकाश जैन को देकर गए हैं. मामला गर्माने के बाद अस्पताल प्रबंधक, सफाई सुपरवाइजर, ड्यूटी पर तैनात नर्स दानवती सुमेर एवं निशा शुक्ला को नोटिस जारी किए गए हैं.