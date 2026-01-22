ETV Bharat / state

देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में HC का फैसला, रामबाई के पति सहित 7 की सजा बरकरार, 18 बरी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हटा के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में फैसला सुना दिया है. हत्याकांड के मामले में आरोपी बनाए गए 25 में से 18 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है, जबकि 7 लोगों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है. न्यायाधीश विवेक अग्रवाल और रामकुमार चौबे की डबल बेंच ने निचली अदालत के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है. डबल बेंच ने पीड़ित पक्ष के सोमेश चौरसिया की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सभी आरोपियों को सजा देने की मांग की गई थी.

दमोह: हटा के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया. इस मामले में 18 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है जबकि 7 लोगों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है. यह सजा निचली अदालत ने सुनाई थी. इस मामले में 25 आरोपी बनाए गए थे. आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में पथरिया से बसपा की पूर्व विधायक रामबाई परिहार के पति गोविंद परिहार और उनके देवर भी शामिल हैं.

एफआईआर में नामजद 7 आरोपियों की अपील निरस्त

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मनीष नगायच ने बताया कि "उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायाधीश विवेक अग्रवाल और रामकुमार चौबे की डबल बेंच ने 15 मार्च 2019 को पटेरा मार्ग स्थित चौरसिया डामर प्लांट पर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हुई हत्या के मामले में सुनवाई की. इसमें आरोपियों द्वारा प्रस्तुत अपील में एफआईआर में नामजद 7 आरोपियों की अपील निरस्त कर दी. जबकि बाकी 18 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया."

फरियादी सोमेश चौरसिया द्वारा सजा को बढ़ाए जाने वाली अपील को भी निरस्त कर दिया. सभी 25 आरोपियों को एक साल पहले अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जिसे उच्च न्यायालय ने निरस्त कर 18 लोगों को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है. जबकि 7 आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है.

इन 7 आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार

अधिवक्ता मनीष नगायच ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा पाने वालों 7 लोगों में पथरिया की तत्कालीन विधायक रामबाई परिहार के पति गोविंद परिहार, उनके देवर कौशलेंद्र उर्फ चंदू परिहार, भतीजे गोलू परिहार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के पुत्र इंद्रपाल पटेल, अमजद बूटा, श्रीराम शर्मा और लोकेश पटेल शामिल हैं. वहीं शेष आरोपियों को बरी करने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी."

देवेन्द्र चौरसिया की हत्या का कारण

दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से साल 2018 में जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रामबाई परिहार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुनी गई थीं. चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हटा निवासी बसपा के दबंग नेता रहे देवेंद्र चौरसिया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा में बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी. कमलनाथ ने उनकी सुरक्षा का आश्वासन भी मंच से दिया था लेकिन एक हफ्ते बाद ही राजनीतिक द्वेष के चलते 2019 में देवेंद्र चौरसिया के गिट्टी क्रेशर प्लांट पर 19 लोगों ने उन पर पर राॅड, सरिया और लाठी से कातिलाना हमला कर उनकी हत्या कर दी थी. वहीं उनके बेटे सोमेश चौरसिया को मरणासन्न हालात में छोड़कर फरार हो गए थे.

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

पुलिस ने सोमेश चौरसिया की रिपोर्ट पर 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. इसके बाद जब कथन हुए तो यह नाम बढ़कर 7 से 27 हो गए. इसमें एक व्यक्ति को ट्रायल के दौरान डिस्चार्ज और एक व्यक्ति के मामले में फरार होने के कारण उसे ट्रायल से हटा दिया गया था. इसके बाद 25 आरोपियों के खिलाफ हटा एडीजी न्यायालय में मामला चलता रहा. इस मामले में काफी राजनीति हुई. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में पूरे मामले की सुनवाई की गई.

इसी प्रकरण में हटा न्यायालय ने सभी 25 में से 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलों, तर्को और साक्ष्य के आधार पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद के बयानों के आधार पर आरोपी बनाए गए सभी 18 लोगों को दोष मुक्त किया है.