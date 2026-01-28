ETV Bharat / state

इंटरकास्ट मैरिज पर भड़के युवती के परिजन, हाई कोर्ट ने दमोह एसपी को दिया आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दमोह एसपी को आदेश दिया कि अंतरजातीय विवाह करने वाले न्यू कपल की सुरक्षा का इंतजाम करें.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 28, 2026

जबलपुर : अंतरजातीय विवाह करने वाले नवदंपति ने सुरक्षा की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की. सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए दमोह एसपी को निर्देशित किया है "नए कपल को जान व आजादी की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं."

युवती के परिजनों ने किया अंतरजातीय विवाह का विरोध

दमोह के हटा निवासी स्वयं अग्रवाल एवं आर्या मिश्रा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया "दोनों ने आपसी सहमति से हिन्दू रीति रिवाज से 29 दिसंबर को विवाह किया है. नवदंपति ने याचिका के साथ विवाह का सर्टिफिकेट भी पेश किया था. ये भी बताया गया कि युवती के परिजनों द्वारा उनके विवाह का विरोध किया जा रहा है. दोनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है."

दमोह एसपी से की थी शिकायत

इसके साथ ही युवती ने सुरक्षित ससुराल पहुंचाने के लिए पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया. पत्नी के मायके पक्ष द्वारा युवक व उनके परिवार को झूठे आपराधिक प्रकरण में फंसाने की धमकी दी जा रही है. युवक की हटा स्थित किराना दुकान को खोलने पर भी उसमें आग लगाने की धमकी दी गयी है. इसकी शिकायत युवक व उसके पिता ने 7 जनवरी इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी. याचिका में पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया था.

कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता पति-पत्नी बालिग

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया. शासकीय अधिवक्ता की ओर से कहा गया "दोनों के बालिग होने तथा मर्जी से शादी करने के सबूत नहीं हैं." एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है "याचिकाकर्ता पति-पत्नी बालिग हैं. दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है. याचिकाकर्ता पत्नी का परिवार युवक के खिलाफ क्रिमिनल केस शुरू करने की कोशिश कर रहा है."

युवक को झूठे केस में फंसाने की साजिश

कोर्ट ने कहा "युवक को झूठे क्रिमिनल केस में फंसाने या जान से मारने की धमकी दी गई है. दमोह पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वह मामले को देखे और याचिकाकर्ता को उनकी जान और आज़ादी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा देने के लिए सही कदम उठाये." याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विषाल डेनियल ने पैरवी की.

