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दमोह कलेक्टर की लीक हो रही थी इनफार्मेशन, खुद पता लगा लिया तगड़ा एक्शन

इसका भंडाफोड़ उस समय हुआ, जब गुरुवार को कलेक्टर अपने चुनिंदा अधिकारियों के साथ एक विभाग में गोपनीय निरीक्षण करने की बात कर रहे थे, लेकिन इस दरमियान उनके दफ्तर में उससे संबंधित विभाग के अधिकारी का फोन आता है कि सर आप आज हमारे यहां निरीक्षण करने वाले हैं ? जब यह बात कलेक्टर प्रताप नारायण यादव सुनते हैं, तो वह सकते में आ जाते हैं कि अभी निरीक्षण की पूरी योजना भी नहीं बनी और सामने वाले अधिकारी को यह कैसे पता चला गया कि हम आज उनके विभाग में जाकर जांच करने वाले हैं.

दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव जब भी किसी विभाग या किसी क्षेत्र में गोपनीय तरीके से जाकर वहां निरीक्षण करने पहुंचते, तो इसके पूर्व ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बात का पता चल जाता कि कलेक्टर किस दिन किस समय उनके विभाग की जांच करने वाले हैं. इस जानकारी के आधार पर वह आनन-फानन में अपने विभाग को दुरुस्त करते और किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, लेकिन आखिरकार यह जानकारी किसी भी विभाग को कैसे मिल जाती थी ?

दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह में कलेक्टर कार्यालय की गोपनीयता का मामला सामने आया है. कलेक्टर कार्यालय से जानकारी लीक होने का भंडाफोड़ हुआ है. मामला सामने आते ही कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है. जबकि दो को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया है. वहीं साक्ष्यों को जांच के लिए भोपाल भेजा गया.

कमरा नंबर-3 के फोन रिसीवर में आ रही थी जानकारी

उन्हें लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और उनके चैंबर की बातें कहीं और सुनी जा रही है. तब उन्होंने अपने मोबाइल पर न्यूज चलाकर कमरा नंबर एक का निरीक्षण किया. वहां पर उन्हें कोई कमी नजर नहीं आई. दो नंबर कमरे में भी वह गए, लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वे कक्ष क्रमांक 3 में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके मोबाइल की न्यूज उस कक्षा में रिसीवर द्वारा साफ सुनी जा सकती थी.

टेलीफोन को किया जब्त, जांच के लिए भेजा

इसके बाद उन्होंने तत्काल ही कार्यालय में लगे दो टेलीफोन निकलवाए और उन्हें जब्त करके टेलीफोन विभाग को जांच के लिए दे दिए, लेकिन उस कक्षा में ड्यूटी करने वाले संबंधित कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 सचिन खरे को तत्काल निलंबित कर दिया. जबकि एक अन्य कर्मचारी अजय असाटी व भृत्य जयदेव अहिरवार को उनके मूल विभाग सर्व शिक्षा अभियान में वापस भेज दिया है.

दो कर्मचारी मूल विभआग भेजा, एक सस्पेंड

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बताया कि "उनके चैंबर की गोपनीय जानकारी लीक हो रही थी. उन्हें खुद भी इस बात का पता नहीं था, लेकिन जिस विभाग में हम जांच करने वाले थे, जब इस विभाग के एक अधिकारी का फोन आया तो शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. इसके बाद जब जांच की तो पता चला कि हमारे चैंबर की बातें एक तीसरे कमरे में सुनी जा रही है. वहां के कर्मचारी उन बातों को तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को बता देते थे.

इसके बाद हमने एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है. जबकि दो कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेज दिया है. दोनों टेलीफोन संबंधित टेलीफोन एजेंसी को जांच के लिए भेज दिए हैं. हालांकि कलेक्टर ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इन तीनों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई विभागीय जांच बैठाई गई है या नहीं. उन्होंने केवल इतना कहा कि टेलीफोन की जांच आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."