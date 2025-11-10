ETV Bharat / state

भावांतर योजना के भुगतान में सरकार ने एक और शर्त जोड़ी, किसानों को मिलेगी राहत

भावांतर योजना को लेकर किसानों का असमंजस दमोह कलेक्टर ने किया दूर. भावांतर की राशि किसान के लोन में एडजस्ट नहीं करने का आदेश.

Bhavantar Yojana new terms
भावांतर योजना के भुगतान में सरकार ने एक और शर्त जोड़ी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 3:43 PM IST

3 Min Read
दमोह : भावांतर योजना को लेकर किसानों में कई प्रकार के भ्रम हैं. एक भ्रम ये भी है इस योजना के तहत मिलने वाली राशि बैंक वाले लोन में समायोजित कर लेंगे. लेकिन दमोह जिला प्रशासन ने साफ किया है कि किसान अपना भ्रम दूर कर लें, भावांतर की राशि बैंक वाले किसी भी लोन में समायोजित नहीं कर सकते. इससे किसानों ने राहत की सांस ली है.

किसानों के खाते में राशि जमा होते ही कट जाती है

दमोह जिले के किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं और अपना सोयाबीन भावांतर योजना के तहत बेच रहे हैं. अभी तक किसानों के लिए सबसे बड़ा डर का कारण यह था कि इसके पहले जितने बार भी किसानों के खाते में किसी भी मद से जो राशि आई तो बैंक उस राशि को किसान के खाते में समायोजित कर लेते थे.

दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर (ETV BHARAT)

इस कारण किसानों के हाथ में पैसा आने से पहले ही दूर हो जाता था. यही वजह थी कि इस बार किसानों ने भावांतर योजना के तहत पंजीयन तो कराया लेकिन मंडी में वह भीड़ नहीं दिख रही, जैसी होनी चाहिए.

दमोह कलेक्टर ने किसानों का भ्रम किया दूर

किसानों में भ्रम की स्थिति को देखते हुए दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने साफ किया "किसान को उसकी उपज का वास्तविक मूल्य मिले, इसके लिए तय किया गया है कि भावांतर योजना के तहत किसानों के खाते में जो भी राशि आएगी, उस राशि को अब कोई भी बैंक कर्ज खाते में समायोजित नहीं कर पाएंगे. पूरी की पूरी राशि किसान जब चाहे अपने इस्तेमाल में ले सकता है."

सहकारी समितियों से ज्यादा कर्ज लेते हैं किसान

दमोह जिले में करीब 03 दर्जन से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंक और उनकी शाखाएं हैं. कुछ प्राइवेट बैंक हैं. इसके अलावा 102 सहकारी समितियां हैं. इनमें करीब 2 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन करते हैं. सर्वाधिक लेनदेन सहकारी समितियों में होता है. किसानों को 0% ब्याज दर पर लोन दिया जाता है. यही समितियां सबसे ज्यादा किसानों की राशि को लोन में समायोजित करती हैं.

भावांतर में 25 हजार किसानों ने कराया पंजीयन

दमोह जिले में इस साल 25 हजार किसानो ने भावांतर के लिए पंजीयन कराया था. समितियों से जुड़े करीब 28000 से अधिक किसानों पर कर्ज बकाया है. दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया "किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिल सके और उनकी आय बढ़ सके. इसके लिए भावांतर योजना चल रही है. प्रतिदिन के भाव के हिसाब से किसानों के सोयाबीन की खरीद की जा रही है."

BHAVANTAR FARMERS CONFUSION
DAMOH COLLECTOR TO FARMERS
MADHYA PRADESH FARMERS ISSUE
DAMOH NEWS
BHAVANTAR YOJANA NEW TERMS

