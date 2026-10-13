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बाबा बागेश्वर ने बताया तरीका- सोशल मीडिया की रील्स में हैंडसम दिख रहे युवकों की हकीकत जानें

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा हटा पहुंची ( ETV BHARAT )

दमोह : बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन रथ यात्रा सोमवार रात दमोह के हटा ब्लॉक में पहुंची. उन्होंने लव जिदाह के प्रति लड़कियों क सचेत करते हुए कहा "सोशल मीडिया पर रील देखकर किसी युवक के बारे में कोई धारणा न बना लें. रील में दिखने वाला लड़का सुंदर हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि उसका चरित्र भी सुंदर हो. अक्सर सुंदर चेहरे वाले ही घटिया हरकतें करते हैं."

उन्होंने दमोह जिले में बड़े पैमाने पर हो रही गौ हत्या और लव जिहाद पर नाराजगी प्रकट की. उन्होंने कहा "ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दमोह में एक ऐसी गाय को काटा गया, जिसके पेट में बच्चा पल रहा था. उस गाय का सिर काट दिया गया. कसाइयों को इतनी भी दया नहीं आई कि गाय माता के पेट में नन्हा सा बच्चा है."