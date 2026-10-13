बाबा बागेश्वर ने बताया तरीका- सोशल मीडिया की रील्स में हैंडसम दिख रहे युवकों की हकीकत जानें
बागेश्वर धाम से शुरू पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा हटा पहुंची तो लोगों का हुजूम उमड़ा. शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 3:13 PM IST
दमोह : बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन रथ यात्रा सोमवार रात दमोह के हटा ब्लॉक में पहुंची. उन्होंने लव जिदाह के प्रति लड़कियों क सचेत करते हुए कहा "सोशल मीडिया पर रील देखकर किसी युवक के बारे में कोई धारणा न बना लें. रील में दिखने वाला लड़का सुंदर हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि उसका चरित्र भी सुंदर हो. अक्सर सुंदर चेहरे वाले ही घटिया हरकतें करते हैं."
उन्होंने दमोह जिले में बड़े पैमाने पर हो रही गौ हत्या और लव जिहाद पर नाराजगी प्रकट की. उन्होंने कहा "ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दमोह में एक ऐसी गाय को काटा गया, जिसके पेट में बच्चा पल रहा था. उस गाय का सिर काट दिया गया. कसाइयों को इतनी भी दया नहीं आई कि गाय माता के पेट में नन्हा सा बच्चा है."
गौहत्या पर गरमाए बाबा बागेश्वर
पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा "गौ हत्या करने वालों को पकड़ा गया है. मैं संपूर्ण समाज से विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाह रहा हूं कि जिसे तुम मां कहते हो, उन्होंने आज तुम्हारी मां को काटा है, कल तुम्हारी बेटियों को भी काटा जाएगा और तुम चुप रहोगे. यदि तुम आज एक नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बेटियों को भी काट देंगे. मेरी रथ यात्रा के सात संकल्प हैं. उनमें पहले संकल्प है कास्ट बाद नहीं राष्ट्रवाद, दूसरा संकल्प है गौ हत्या पूर्णतः बंद हो."
लव जिदाह मुक्त भारत बनाने का आह्वान
बाबा बागेश्वर ने कहा "रथयात्रा का तीसरा संकल्प बेटियों के लिए है कि लव जिहाद मुक्त भारत हो. बेटियों तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो लेकिन कभी बुर्के वाली मत बनना. बेटियों मेरी तुमसे प्रार्थना है कि रील देखकर कभी प्रभावित मत होना. क्योंकि हर लड़का सुंदर हो सकता है लेकिन साथी ही नहीं हो सकता. जरूरी नहीं कि कोई सुंदर हो तो उसका चरित्र भी सुंदर हो. क्योंकि आजकल सुंदर लोगों के चरित्र ज्यादा घटिया होते हैं. मेरी बात का बुरा मत मानना और यदि किसी को बुरा लगे तो मान जाना, हम कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आए हैं."
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हिंदुओं को जातिवाद में फंसाने की साजिश
धीरेंद्र शास्त्री ने कहा "अब समय आ गया है कि सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा. जातिवाद में बांटकर तुम्हें अलग करने की कोशिशें की जा रही हैं. लेकिन जातिवाद में नहीं फंसना. तुम्हें राष्ट्रवादी बनना है. तुम्हें सनातन का झंडा बुलंद करना है. अगर हिंदू मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा. राष्ट्र मजबूत होगा तो हर घर में खुशहाली आएगी."