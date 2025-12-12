दमोह में 35 साल की महिला बनी 10वें बच्चे की मां, बड़ा बेटा 17 साल का, पति देगा गुड न्यूज
दमोह: कम उम्र में शादी और फिर नाबालिग रहते ही पहले बच्चे की मां बन गई. अब इस महिला की उम्र 35 वर्ष हो चुकी है लेकिन एक के बाद एक बच्चे होने का सिलसिला नहीं थमा. पहले बेटे की उम्र 17 साल है और अब यह महिला 10वें बच्चे की मां बनी है. आपको भले ही इस खबर को पढ़कर हैरत होगी कि एक महिला 10वें बच्चे की मां बन गई लेकिन ऐसा लगता है कि इन बच्चों के पिता ने सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ दिया है. वह इसे भी सामान्य मानते हैं और अब नसबंदी की सोच रहे हैं.
35 साल की उम्र में 10वें बच्चे की मां बनने वाली महिला की यह खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से आई है. कम उम्र में शादी और अधिक बच्चे पैदा करना स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के साथ सरकार के परिवार नियोजन जैसे कई कार्यक्रमों पर भी सवाल खड़े करता है.
35 साल की उम्र में 10वें बच्चे का जन्म
35 साल की उम्र में 10वें बच्चे को जन्म देने का यह मामला दमोह जिले के हटा ब्लॉक के रनेह गांव का है. रनेह गांव के रहने वाले नंदराम आदिवासी 10वें बच्चे के पिता बन गए हैं. इनकी उम्र अभी 38 साल है और इनकी पत्नी कुसुम आदिवासी की उम्र 35 साल है. नंदराम आदिवासी ने बताया कि उनकी पत्नी कुसुम को गुरुवार को प्रसव पीड़ा हुई थी. जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रनेह में भर्ती कराया गया. जहां पर उसने 10वीं संतान के रूप में एक बेटे को जन्म दिया है. मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं.
18 साल में 10 बच्चों का जन्म, 3 बेटे और 7 बेटियां
कुसुम आदिवासी की शादी 18 साल पहले नंदराम आदिवासी से हुई थी और उस दौरान वह नाबालिग थी. कम उम्र में शादी होने के बाद भी कुसुम साल भर में ही मां बन गई थी और एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था. इसके बाद यह क्रम लगातार जारी है और अब तक 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं और सभी स्वस्थ हैं. उनकी पहली संतान बेटा है और उसकी उम्र अभी 17 साल है. इनकी 10 संतानों में 3 बेटे और 7 बेटियां हैं.
पिता ने कहा यह सब भगवान की मर्जी
10 बच्चों के पिता नंदराम आदिवासी ने कहा कि "यह सब भगवान की मर्जी है लेकिन अब पत्नी का ऑपरेशन करवाकर नसबंदी की सोच रहे हैं." जब उनसे पूछा गया कि ऑपरेशन क्यों नहीं कराया तो उन्होंने कहा कि "अब वह ऑपरेशन करा लेंगे." लगातार इतनी संताने कैसे हो गई तो उनका जवाब था कि "भगवान की मर्जी से संताने होती गई लेकिन अब नहीं होंगी, अब ऑपरेशन करा लेंगे."
'मां और बच्चे दोनों स्वस्थ'
35 साल की उम्र में 10वें बच्चे की मां बनने वाली महिला और नवजात दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं. महिला का प्रसव कराने वाली नर्स देवकी कुर्मी ने बताया कि महिला हाई रिस्क जोन में थी. उसे गुरुवार को यहां पर भर्ती कराया गया था लेकिन सकुशल डिलीवरी हो गई. मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं. प्रसूता को आशा कार्यकर्ता यहां पर लेकर आई थी. यह उसका 10वां बच्चा है.
'समय से नसबंदी जरुरी'
इस मामले में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय त्रिवेदी कहते हैं कि "अभी भी लोग अपनी मर्जी भगवान पर डाल देते हैं. एक के बाद एक कई बच्चे पैदा कर लेते हैं और बाद में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसलिए समय से नसबंदी करा लेना चाहिए. इससे मां के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूलू प्रभाव नहीं पड़ता है. "