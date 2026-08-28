दमोह में तीन मौतों से सनसनी, पारिवारिक विवाद में बेटे ने की आत्महत्या, सदमें में माता-पिता ने दी जान
दमोह में माता पिता और बेटे ने की आत्महत्या, तनाव में चल रहा था बेटा, आहत होकर मां बाप ने भी मौत को लगाया गले. शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 6:02 PM IST
दमोह: एक परिवार के लिए रक्षाबंधन का पर्व मातम में बदल गया. दमोह में पिता पुत्र मां की मौत हो गई. मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है. जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो कोतवाली टीआई मनीष कुमार, आरपीएफ थाना प्रभारी और जीआरपी प्रभारी मौके पर पहुंच गए. तीनों शवों को एकत्र कर उनका पंचनामा कार्रवाई की गई.
पारिवारिक विवाद में युवक ने की आत्महत्या
जानकारी के अनुसार, एक सिक्योरिटी कंपनी में पदस्थ गार्ड मुकेश अहिरवार ने किन्हीं पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या कर ली. बताया जाता है कि मुकेश किसी बात से हताश होकर घर से निकला था. उसे खोजते हुए उसके पिता भरत अहिरवार और मां उमा अहिरवार भी पीछे-पीछे गए लेकिन वह नहीं मिला. बाद में उसका शव रेलवे स्टेशन के पास मिला. इस घटना से दोनों माता-पिता इतनी दुखी हो गए कि उन्होंने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.
मृतक मुकेश का पिता भरत अहिरवार जिला अस्पताल में एक प्राइवेट कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड था. परिवार में कोई आर्थिक समस्या नहीं थी. लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था और बेटा काफी तनाव में था. जिसके कारण उसने शुक्रवार सुबह करीब 10:00 बजे आत्महत्या कर ली. उसके बाद दोपहर में पिता और मां ने भी जान दे दी. रेलवे लाइन के समीप एक बाइक एमपी 34 एमडी 6079 खड़ी पाई गई. बताया जाता है कि संभवत है यह बाइक लेकर ही मृतक मुकेश के माता-पिता पहुंचे होंगे. यह परिवार करैया हजारी का रहने वाला था.
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मृतक भरत अहिरवार के भतीजा मनोज अहिरवार ने बताया कि, ''भरत अहिरवार के दो बेटे और एक बेटी हैं. बड़े बेटे मुकेश की शादी हो चुकी है. और उसकी पत्नी अभी गर्भ से है. जबकि छोटा भाई अपनी विवाहित बहन के घर उसके ससुराल राखी बंधवाने गया हुआ था. आज सुबह ही पिता पुत्र में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था.''
पुलिस कोतवाली टीआई मनीष कुमार ने बताया, ''परिवार के अंदर किस बात को लेकर तनाव था या किसी बात को लेकर विवाद हुआ इसकी जांच की जा रही है. तीनों ने यह कदम क्यों उठाया इसका कारण पता नहीं चल सका है. लेकिन पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है.'' इस दर्दनाक हादसे ने समूचे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग गमगीन हो गए.''