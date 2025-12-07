घर से स्कूल जाने निकलीं 3 सहेलियां रहस्यमई ढंग से लापता, दमोह पुलिस खंगाल रही CCTV
दमोह में स्कूल पढ़ने गई 3 छात्राएं गायब, स्कूल जाने के लिए निकली थीं तीनों लड़की, खोजबीन में जुटी कोतवाली पुलिस.
दमोह: कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां पर सरदार पटेल शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली 3 छात्राएं लापता हो गई. यह छात्राएं शनिवार की दोपहर अपने घर से स्कूल के लिए निकली थीं. परिजन यही समझते रहे की बच्चियां स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रही हैं जबकि बच्चियां स्कूल पहुंची ही नहीं. वहीं स्कूल प्रबंधन को लगा कि बच्चियां घर से स्कूल आई ही नहीं है. इसका खुलासा तब हुआ जब तीनों बच्चियां वापस घर नहीं पहुंची. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
घर से स्कूल जाने निकलीं 3 सहेलियां गायब
तीनों छात्राएं आपस में सहेलियां है. वे सभी 10 वीं कक्षा में एक साथ पढ़ती हैं. बच्चियों के परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, तीनों छात्राएं एक साथ घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, लेकिन जब वे शाम 4.30 बजे तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता हुई और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की. तीनों छात्राओं के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से छात्राओं के बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि वे स्कूल पहुंची ही नहीं है. काफी खोजबीन के बाद जब छात्राओं का कहीं पता नहीं चला तो परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी.
पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज
सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस सक्रिय हुई और गुमशुदगी का आवेदन लेकर पुलिस की टीम ने तीनों छात्राओं की तलाश शुरू कर दी. सीएसपी एचआर पांडे और टीआई मनीष कुमार ने स्कूल के आसपास सहित शहर के कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा. फिलहाल, पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश कर रही है. वहीं परिजनों के बयान भी लिए हैं. पुलिस ने तीनों छात्राओं के फोटो विभिन्न थानों में भी भेज दिए हैं और लगातार खोजबीन जारी है.
अलग इलाकों की निवासी हैं लड़कियां
परिजनों ने बताया कि "तीनों छात्राएं नाबालिग हैं, जिनकी उम्र लगभग 14 से 15 साल है. तीनों बच्चियों अलग-अलग क्षेत्र की रहने वाली हैं. एक बच्ची शर्मा परिवार की, दूसरी पटेल परिवार की और तीसरी बंसल परिवार से संबंधित है. एक बच्ची धर्मपुरा, दूसरी समन्ना और तीसरी न्यू दमोह कॉलोनी की निवासी है. ये तीनों लड़कियां सहेलियां हैं.
छात्राओं की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी का कहना है कि "हम लगातार बच्चियों की खोजबीन कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाले हैं. पुलिस की टीम बारीकी से छात्राओं की तलाश में जुटी हुई है. बच्चियों कहां जा सकती हैं, क्या संभावित स्थान हो सकते हैं. इसके बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं. शीघ्र ही बच्चियां सकुशल बरामद कर ली जाएंगी."