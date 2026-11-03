पंडरिया के दामापुर में उप तहसील कार्यालय शुरू, विधायक भावना बोहरा ने किया शुभारंभ, राजस्व कार्यों के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर
दामापुर सहित आसपास के गांव वाले लंबे समय से तहसील कार्यालय की मांग कर रहे थे. स्थानीय स्तर पर होंगे जमीन और राजस्व संबंधी काम.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 11:08 AM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत दामापुर में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिली. पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने उप तहसील कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया.
विधायक भावना बोहरा ने क्षेत्रवासियों को दी शुभकामनाएं
ग्रामीणों की इस बहुप्रतीक्षित मांग के पूरा होने पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि दामापुर में उप तहसील कार्यालय की शुरुआत क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात है. अब लोगों को जमीन और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. स्थानीय स्तर पर ही शासकीय कामकाज की सुविधा मिलने से ग्रामीणों का समय और पैसा बचेगा तथा उनकी समस्याओं का निराकरण भी सुगम होगा.
दामापुर में ही होंगे राजस्व संबंधी काम
उप तहसील कार्यालय के शुरू होने से दामापुर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी. अब उन्हें जमीन और राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए पंडरिया तहसील कार्यालय तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.
पहले राजस्व और जमीन संबंधी काम के लिए पंडरिया के लगाने पड़ते थे चक्कर
दामापुर क्षेत्र पंडरिया विकासखंड के बड़े ग्रामीण इलाकों में शामिल है. आसपास के कई गांवों के लोग विभिन्न शासकीय और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दामापुर पर निर्भर रहते हैं. अब तक छोटे-बड़े राजस्व कार्यों के लिए ग्रामीणों को पंडरिया जाना पड़ता था. इससे उन्हें आने-जाने में समय और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था. क्षेत्रवासी लंबे समय से दामापुर में उप तहसील कार्यालय शुरू करने की मांग कर रहे थे.
विधायक ने इस सौगात के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे.
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य समापन आज, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्य अलंकरण के चयनित विभूतियों को करेंगे सम्मानित
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 का भव्य आयोजन, लोकसंस्कृति और विकास की झलकियों से सजा मंच
कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा छत्तीसगढ़, देश के लिए बना मॉडल- सतीश चंद्र दुबे