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पंडरिया के दामापुर में उप तहसील कार्यालय शुरू, विधायक भावना बोहरा ने किया शुभारंभ, राजस्व कार्यों के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

दामापुर उप तहसील ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कवर्धा: कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत दामापुर में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिली. पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने उप तहसील कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया.

विधायक भावना बोहरा ने क्षेत्रवासियों को दी शुभकामनाएं ग्रामीणों की इस बहुप्रतीक्षित मांग के पूरा होने पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि दामापुर में उप तहसील कार्यालय की शुरुआत क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात है. अब लोगों को जमीन और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. स्थानीय स्तर पर ही शासकीय कामकाज की सुविधा मिलने से ग्रामीणों का समय और पैसा बचेगा तथा उनकी समस्याओं का निराकरण भी सुगम होगा.