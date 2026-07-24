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रांची-धनबाद मुख्य मार्ग पर बारिश का कहर, गया पुल के नीचे गड्ढों से लग रहा लंबा जाम

धनबाद में गया पुल के नीचे गड्ढों और बारिश की वजह से रांची-धनबाद मुख्य सड़क पर हर दिन घंटों जाम लग रहा है.

Roads in Dhanbad
सड़क पर लगा जाम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 5:24 PM IST

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धनबाद: कोयलांचल की लाइफलाइन मानी जाने वाली रांची-धनबाद मुख्य सड़क इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. बैंक मोड़ से रांगाटांड़ तक रोजाना लंबा जाम लग रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह गया पुल के नीचे बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क और उसमें बने गहरे गड्ढे हैं. गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को सड़क का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे वाहन धीमी गति से गुजरते हैं और जाम की स्थिति बन जाती है. बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

लगातार हो रही बारिश के कारण गया पुल के नीचे सड़क कई जगहों से उखड़ गई है. गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी सावधानी के साथ गुजरना पड़ रहा है. भारी वाहनों के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन भी रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं. नतीजा यह है कि बैंक मोड़ से लेकर रांगाटांड़ तक वाहनों की लंबी कतार लग रही है और लोगों को रोजाना घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है.

गया पुल के नीचे गड्ढों से लग रहा लंबा जाम (Etv Bharat)

सुबह और शाम के व्यस्त समय में हालात और भी खराब हो जाते हैं. कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, स्कूली बच्चे, मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस और आम राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. गड्ढों में भरे पानी के कारण कई बार वाहन फंस जाते हैं, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो जाता है. बारिश के दौरान दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है.

Roads in Dhanbad
सड़क पर लगा जाम (Etv Bharat)

सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि गया पुल के नीचे सड़क की बदहाल स्थिति कोई नई बात नहीं है. कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकाला गया. हर बारिश में यही समस्या सामने आती है और शहर का सबसे व्यस्त मार्ग घंटों जाम से जूझता है. लोगों का कहना है कि जब तक सड़क की स्थायी मरम्मत नहीं होगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी.

Roads in Dhanbad
सड़क पर लगा जाम (Etv Bharat)

वहीं स्कूल वाहन चालक भी परेशान हैं, चालकों का कहना है कि समय पर ना बच्चों को स्कूल पहुंचा पाते हैं और ना ही उन्हें वापस घर छोड़ पाते हैं. स्कूली बच्चों के परिजन को विलंब होने पर चिंता सताने लगती है. स्कूली बच्चों ने कहा कि हमेशा स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है, स्कूल से घर जाने में भी काफी समय लग जाता है.

Roads in Dhanbad
सड़क पर लगा जाम (Etv Bharat)

उधर, उपायुक्त आदित्य रंजन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है. उनका कहना है कि लगातार बारिश के कारण फिलहाल मरम्मत कार्य कराना संभव नहीं है. बारिश थमते ही गया पुल के नीचे क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराई जाएगी, ताकि यातायात सामान्य हो सके. गया पुल की जाम की स्थिति से निपटने के लिए अंडरपास निर्माण कार्य चल रहा है. लेकिन इसके निर्माण के पूरा होने में अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

Roads in Dhanbad
सड़क पर लगा जाम (Etv Bharat)

गया पुल पर नए अंडरपास का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन पुल के नीचे बनी जर्जर सड़क और बारिश से बने गड्ढे फिलहाल लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं. जब तक सड़क की मरम्मत नहीं होती, तब तक बैंक मोड़ से रांगाटांड़ तक जाम से राहत मिलती नहीं दिख रही.

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