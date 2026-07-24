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रांची-धनबाद मुख्य मार्ग पर बारिश का कहर, गया पुल के नीचे गड्ढों से लग रहा लंबा जाम

धनबाद: कोयलांचल की लाइफलाइन मानी जाने वाली रांची-धनबाद मुख्य सड़क इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. बैंक मोड़ से रांगाटांड़ तक रोजाना लंबा जाम लग रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह गया पुल के नीचे बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क और उसमें बने गहरे गड्ढे हैं. गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को सड़क का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे वाहन धीमी गति से गुजरते हैं और जाम की स्थिति बन जाती है. बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

लगातार हो रही बारिश के कारण गया पुल के नीचे सड़क कई जगहों से उखड़ गई है. गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी सावधानी के साथ गुजरना पड़ रहा है. भारी वाहनों के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन भी रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं. नतीजा यह है कि बैंक मोड़ से लेकर रांगाटांड़ तक वाहनों की लंबी कतार लग रही है और लोगों को रोजाना घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है.

गया पुल के नीचे गड्ढों से लग रहा लंबा जाम (Etv Bharat)

सुबह और शाम के व्यस्त समय में हालात और भी खराब हो जाते हैं. कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, स्कूली बच्चे, मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस और आम राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. गड्ढों में भरे पानी के कारण कई बार वाहन फंस जाते हैं, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो जाता है. बारिश के दौरान दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है.

सड़क पर लगा जाम (Etv Bharat)

सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि गया पुल के नीचे सड़क की बदहाल स्थिति कोई नई बात नहीं है. कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकाला गया. हर बारिश में यही समस्या सामने आती है और शहर का सबसे व्यस्त मार्ग घंटों जाम से जूझता है. लोगों का कहना है कि जब तक सड़क की स्थायी मरम्मत नहीं होगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी.