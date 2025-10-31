ETV Bharat / state

क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की सुधरेगी दशा, सीएम भजनलाल ने दी 1012 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं.

Chief Minister Bhajan Lal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 3:14 PM IST

जयपुर: प्रदेश की क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की दशा सुधरेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं. ये स्वीकृतियां बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़क, पुलिया, डैम, एनीकट, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन सहित सरकारी इमारतों और परिसम्पत्तियों के 50288 मरम्मत कार्यों के लिए जारी की गई हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस निर्णय से विभिन्न विभागों के अंतर्गत सेवाएं एवं सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी, जिससे आमजन को लाभ मिलेगा.

14 हजार से अधिक सड़कों की होगी मरम्मत: स्वीकृति के अनुसार 294 करोड़ रुपए की राशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग की 14212 सड़क और 1161 पुलिया, 19 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से जल संसाधन विभाग की 902 परिसंपत्तियां और 12 करोड़ 80 लाख रुपए से चिकित्सा विभाग की 681 परिसंपत्तियों की मरम्मत की जाएगी. इसी प्रकार, 19 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि से पंचायतीराज विभाग के 873 भवन, 487 करोड़ रुपए से शिक्षा विभाग के 24 हजार 531 तथा 173 करोड़ रुपए की लागत से महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 7911 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत की जाएगी. साथ ही, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 17 परिसंपत्तियों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित होगी.

बीकानेर जिले को 19.79 करोड़: परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए प्रदेश के 41 जिलों के लिए 1012 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. इनमें डीडवाना-कुचामन जिले को 24.52 करोड़, फलोदी को 11.28 करोड़, कोटपूतली-बहरोड़ जिले को 8.44 करोड़, बारां को 25.42 करोड़, पाली जिले को 12.15 करोड़, बीकानेर जिले को 19.79 करोड़, डीग जिले को 5.03 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.

जयपुर जिले के लिए 60 करोड़ से अधिक की स्वीकृति: वहीं जयपुर जिले को 60.57 करोड़, जोधपुर को 42.09 करोड़, श्रीगंगानगर को 11.70 करोड़, चित्तौड़गढ़ को 20.54 करोड़, ब्यावर को 12.48 करोड़ तथा उदयपुर जिले को 40.88 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसी प्रकार, सीकर को 20.42 करोड़ रुपये, राजसमंद जिले को 29.18 करोड़, टोंक को 51.15 करोड़, नागौर जिले को 55.45 करोड़, प्रतापगढ़ को 17.19 करोड़, डूंगरपुर को 19.88 करोड़, सिरोही को 25.02 करोड़, चूरू को 25.80 करोड़ और सवाईमाधोपुर जिले को 23.86 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.

इसके अलावा दौसा जिले को 32.15 करोड़, भरतपुर जिले को 8.99 करोड़, जैसलमेर जिले को 6.35 करोड़, खैरथल-तिजारा जिले को 2.93 करोड़ और कोटा को 39.41 करोड़ रुपये की राशि दी गई है. साथ ही, बूंदी को 42.18 करोड़, बाड़मेर को 40.73 करोड़, सलूम्बर को 27.08 करोड़, जालोर जिले को 51.75 करोड़, हनुमानगढ़ को 11.55 करोड़, धौलपुर को 22.63 करोड़, बालोतरा को 14.70 करोड़, अलवर को 12.52 करोड़, करौली को 24.48 करोड़, बांसवाड़ा को 11.69 करोड़, भीलवाड़ा को 38.27 करोड़, झालावाड़ जिले को 34.97 करोड़, झुंझुनू को 1.75 करोड़ तथा अजमेर जिले को 25.74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.

