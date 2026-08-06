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केदारनाथ हाईवे पर गदेरे का रौद्र रूप, तिलवाड़ा में मलबे में दबे कई वाहन, लोगों ने भाग कर बचाई जान

रुद्रप्रयाग: जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में बीती देर रात एक बार फिर तबाही के मंजर की तस्वीर सामने आई. केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलवाड़ा स्थित स्मार्ट शौचालय के समीप अचानक गदेरा उफान पर आ गया. कुछ ही मिनटों में भारी मात्रा में पानी, बोल्डर और मलबा हाईवे पर आ गया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

गदेरे के तेज बहाव के साथ आए मलबे की चपेट में कई वाहन दब गए. घटना के समय मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों और यात्रियों में हड़कंप मच गया. लोगों ने किसी तरह सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर अपनी जान बचाई. रातभर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गदेरे का जलस्तर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते मलबे का विशाल ढेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा हो गया. इसके चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेते हुए राहत एवं आवश्यक कार्रवाई शुरू की.