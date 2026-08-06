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केदारनाथ हाईवे पर गदेरे का रौद्र रूप, तिलवाड़ा में मलबे में दबे कई वाहन, लोगों ने भाग कर बचाई जान

उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है. भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर बह रहे हैं.

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तिलवाड़ा में मलबे में दबे कई वाहन (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 8:16 AM IST

2 Min Read
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रुद्रप्रयाग: जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में बीती देर रात एक बार फिर तबाही के मंजर की तस्वीर सामने आई. केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलवाड़ा स्थित स्मार्ट शौचालय के समीप अचानक गदेरा उफान पर आ गया. कुछ ही मिनटों में भारी मात्रा में पानी, बोल्डर और मलबा हाईवे पर आ गया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

गदेरे के तेज बहाव के साथ आए मलबे की चपेट में कई वाहन दब गए. घटना के समय मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों और यात्रियों में हड़कंप मच गया. लोगों ने किसी तरह सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर अपनी जान बचाई. रातभर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गदेरे का जलस्तर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते मलबे का विशाल ढेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा हो गया. इसके चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेते हुए राहत एवं आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

भारी बारिश के कारण तिलवाड़ा क्षेत्र में गदेरा उफान पर आने से राजमार्ग पर मलबा जमा हो गया है. मार्ग को सुचारू करने तथा प्रभावित वाहनों को सुरक्षित निकालने के लिए संबंधित विभागों की टीमें मौके पर तैनात हैं. नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
-नंदन सिंह रजवार,जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी

नंदन सिंह रजवार ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें तथा प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें. मानसून के दौरान केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन और गदेरों के उफान की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. तिलवाड़ा की यह घटना एक बार फिर पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे की चेतावनी बनकर सामने आई है. स्थानीय लोगों ने संवेदनशील गदेरों के स्थायी ट्रीटमेंट, सुरक्षात्मक कार्यों में तेजी लाने तथा आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की मांग की है.

उत्तराखंड में मौसम विभाग ने गुरुवार 6 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया. वहीं मौसम विभाग के भारी बारिश के आसार को देखते हुए बागेश्वर, चमोली, पौड़ी और देहरादून जिले में कक्षा एक से 12वीं तक और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के आदेश जारी किए गए हैं.

पढ़ें-उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी के आदेश, जानिए कहां-कहां होगी झमाझम बारिश

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