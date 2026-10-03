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लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान से नुकसान; 5 सेकेंड में नदी में समा गया पूरा मकान

घर कटान की जद में खड़ा है और अचानक जमीन का हिस्सा भरभराकर टूटता है.

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शारदा नदी के कटान से गिरा मकान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 3:48 PM IST

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लखीमपुर खीरी: शारदा नदी के कटान से निघासन, गोला, पलिया और लखीमपुर सदर तहसील क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हैं. कहीं सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद होने की चिंता है तो कहीं लोगों की सालों की मेहनत से बने आशियाने देखते ही देखते नदी की धारा में समा रहे हैं. गोला तहसील क्षेत्र के रूरा सुल्तानपुर गांव में तो हालात बेहद भयावह बने हुए हैं.

भरभराकर गिरा मकान. (Video Credit; ETV Bharat)

अब एक और मकान के नदी में समाने का खौफनाक वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिखाई देता है कि घर कटान की जद में खड़ा है और अचानक जमीन का हिस्सा भरभराकर टूटता है. महज करीब 5 सेकेंड में पूरा घर शारदा नदी की धारा में समा जाता है. ये दृश्य बताता है कि नदी का कटान ग्रामीणों के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है.

ग्रामीणों का कहना है कि नदी लगातार गांव की ओर बढ़ रही है. लोगों को डर है कि अगर कटान इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में घर, कृषि और भूमि इसकी चपेट में आ सकते हैं. प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों की निगरानी और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है.

एसडीएम गोला युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि शारदा नदी का कटान लगातार जारी है. प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन की टीम निगरानी कर रही है. जिन परिवारों के मकान कटान की जद में हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है. प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

रूरा सुल्तानपुर गांव में 21 जुलाई से शुरू हुआ कटान लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. अब तक कई मकान शारदा नदी की धारा में समा चुके हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, नदी के कटान की रफ्तार इतनी तेज है कि लोग अपने घरों से सामान तक सुरक्षित निकाल नहीं पा रहे हैं. सितंबर में भी कई परिवारों को पलायन करना पड़ा था.

बीते दिनों गांव की पहचान माने जाने वाले सैकड़ों साल पुराने वीर बाबा स्थान का बड़ा हिस्सा भी शारदा की धारा में समा गया. इसके बाद प्राचीन मंदिर भी नदी की चपेट में आ गया. हालिया रिपोर्टों के मुताबिक मंदिर का हिस्सा महज कुछ सेकेंड में नदी में समा गया था.

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