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लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान से नुकसान; 5 सेकेंड में नदी में समा गया पूरा मकान

शारदा नदी के कटान से गिरा मकान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: शारदा नदी के कटान से निघासन, गोला, पलिया और लखीमपुर सदर तहसील क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हैं. कहीं सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद होने की चिंता है तो कहीं लोगों की सालों की मेहनत से बने आशियाने देखते ही देखते नदी की धारा में समा रहे हैं. गोला तहसील क्षेत्र के रूरा सुल्तानपुर गांव में तो हालात बेहद भयावह बने हुए हैं.