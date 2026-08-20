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बारिश का कहर! कहीं स्कूल में घुसा पानी तो कहीं पानी में डूबी गाड़ियां, कई गांवों का संपर्क टूटा

हमीरपुर जिले में पिछले कुछ घंटों के दौरान मुसीबत की बारिश हुई है. भारी बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में बढ़ी लोगों की परेशानी.

Heavy Rain in Hamirpur
हमीरपुर में बारिश का कहर! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 1:41 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. पिछले कुछ घंटों में लगातार बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं और कई सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं. नादौन उपमंडल के हथोल स्थित सरकारी स्कूल में खड्ड का पानी घुसने से स्कूल की एक दीवार पानी के तेज बहाव में बह गई. स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने बच्चों को छुट्टी दे दी. राहत की बात यह है कि घटना में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. हथोल स्कूल में खड्ड का पानी घुसने की सूचना मिलते ही नादौन के एसडीएम मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है. भारी बारिश के कारण क्षेत्र में कई स्थानों पर पानी और मलबा सड़क मार्गों पर आ गया है.

हमीरपुर में बारिश का कहर!

वहीं, शुक्कर खड्ड से पाहलू तक संपर्क सड़क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. खड्ड के तेज बहाव में सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके कारण करीब एक दर्जन गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है. सड़क टूटने के कारण स्कूली विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भारी बारिश के चलते विभिन्न सड़क मार्गों पर जगह-जगह बड़े-बड़े ल्हासे गिरने से कई वाहन मलबे में फंस गए हैं. स्थानीय लोग अपने स्तर पर संपर्क मार्गों को बहाल करने में जुटे हुए हैं. प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें भी प्रभावित सड़कों को जल्द बहाल करने के प्रयास में जुटी हैं.

बारिश का कहर! (ETV Bharat)

खड्ड का पानी घुसने से स्कूल की दीवार बही

वहीं, अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर अभिषेक गर्ग ने बताया कि, "नादौन के हथोल स्कूल में खड्ड का पानी घुसने के कारण स्कूल की दीवार बह गई है. घटना में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है. कश्मीर गांव में भी मलबा आने के कारण चार घरों के लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है. जिला के जिन सड़क मार्गों पर यातायात बाधित हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं. लोगों से अपील है कि भारी बारिश के दौरान नदी-नालों और खड्डों के नजदीक जाने से बचें. बरसात के मौसम में जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, इसलिए लोग प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें और अनावश्यक जोखिम न उठाएं. फिलहाल जिला प्रशासन की टीमें बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर रही है. साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क बहाल करने के प्रयास जारी हैं."

Heavy Rain in Hamirpur
भारी बारिश से उफान पर नदी-नाले (ETV Bharat)

बड़सर में पानी में डूबी गाड़ियां

बरसात जाते-जाते अपना रंग दिखाने लगी है. मंगलवार देर रात से शुरू हुई भारी बारिश ने बुधवार तक हमीरपुर जिला के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई. बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कई लिंक सड़कें बंद हो गई. वहीं, कुछ इलाकों में बारिश का पानी घरों और सड़कों में घुसने से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. बड़सर की लोहड़र पंचायत के चौहा गांव में भारी बारिश के कारण पानी लोगों के घरों में घुस गया. कई गाड़ियां भी पानी में डूब गईं. लगातार बारिश से कच्चे मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है.

Heavy Rain in Hamirpur
पान में डूबी गाड़ियां (ETV Bharat)

गिरने की कगार पर कच्चे घर

स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ कच्चे घर गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिससे प्रभावित परिवारों में दहशत का माहौल है. बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि खड्डों और नदी-नालों के किनारे स्थित स्कूलों में तत्काल छुट्टी करने की मांग की. उन्होंने कहा कि लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बच्चों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

Heavy Rain in Hamirpur
बारिश से बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने बताया कि, "कई जगहों पर भारी बारिश से नुकसान की सूचना मिली है. कहीं कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है तो कहीं बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है. जिन क्षेत्रों में अधिक खतरा है, वहां जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने को भी कहा गया है."

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भारी बारिश से कई सड़क मार्ग बाधित (ETV Bharat)

भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन

भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है. कई लिंक सड़कें बंद होने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इन्हें जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं धगोटा क्षेत्र में बारिश का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण यहां भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. लगातार बारिश के चलते क्षेत्र में स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है. विधायक ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी-नालों, खड्डों और संवेदनशील स्थानों के नजदीक जाने से बचें. उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन और संबंधित विभागों को तुरंत सूचना दें. फिलहाल बड़सर क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

Heavy Rain in Hamirpur
भारी बारिश से लोग परेशान (ETV Bharat)

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