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चंद्रा नदी पर 2352 करोड़ की लागत से बनेगा बांध, 8.7 km लंबी टनल से ब्यास में मिलेगा पानी

"लाहौल के कोकसर क्षेत्र से चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना के तहत चंद्रा नदी का पानी मढ़ी के ठीक नीचे ब्यास नदी में छोड़ा जाएगा. इस परियोजना के लिए 10 हेक्टेयर भूमि के उपयोग के लिए एनएचपीसी ने एफसीए आवेदन किया है, जिस पर विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है." - एंजल चौहान, वन मंडलाधिकारी, कुल्लू

वन मंडलाधिकारी कुल्लू एंजल चौहान ने बताया कि इस परियोजना के लिए लाहौल घाटी के पीर पंजाल पर्वतमाला के नीचे लगभग 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी. यह सुरंग जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के रोहतांग दर्रा के पास मढ़ी के नीचे निकलेगी. जहां चंद्रा नदी का पानी ब्यास में प्रवाहित किया जाएगा. इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का माना जा रहा है और इसे जल प्रबंधन की दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है. इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों को दीर्घकालिक जल उपलब्धता का लाभ मिलने की संभावना है. करीब 2,352 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए एनएचपीसी ने दस्तावेजी और तकनीकी प्रक्रियाओं को गति दे दी है. वैज्ञानिकों द्वारा पीर पंजाल के नीचे प्रस्तावित सुरंग का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा चुका है.

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में कसरत तेज हो गई है. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) ने कुल्लू जिले के मढ़ी क्षेत्र में परियोजना से संबंधित 10 हेक्टेयर भूमि के उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत ऑनलाइन आवेदन कर दिया है. इस योजना के तहत मढ़ी के नीचे चंद्रा नदी के पानी को सुरंग के जरिए ब्यास नदी में छोड़ा जाएगा. जिसके लिए वन भूमि उपयोग की अनुमति जरूरी है.

चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार लाहौल के कोकसर और कुल्लू के रोहतांग क्षेत्र की चट्टानें मजबूत हैं. जिससे सुरंग और बैराज का निर्माण तकनीकी रूप से सुरक्षित माना गया है. परियोजना के तहत कोकसर में चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा और 96.05 मीटर लंबा बैराज बनाया जाएगा. साथ ही बाढ़ नियंत्रण और अतिरिक्त जल निकासी के लिए 13 मीटर चौड़ी और 5.2 मीटर गहरी डायवर्जन नहर का निर्माण भी प्रस्तावित है. जिससे बैराज और आसपास के ढांचे को संभावित नुकसान से बचाया जा सके.

भागा नदी से 39 km पहले बनेगी टनल

एंजल चौहान ने बताया कि लाहौल के तांदी संगम में चंद्रा और भागा नदियों के संगम के बाद नदी को चंद्रभागा (आगे चलकर चिनाब) के नाम से जाना जाता है. प्रस्तावित परियोजना के तहत चंद्रा नदी का पानी भागा नदी से मिलने से लगभग 39 किलोमीटर पहले कोकसर क्षेत्र से सुरंग के जरिए ब्यास नदी की ओर मोड़ दिया जाएगा. इस परियोजना को हिमाचल के लिहाज से देखें तो जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में चिनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट अस्तित्व में आएगा. कुल 2,352 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में करीब 8.7 किलोमीटर लंबी एक टनल तैयार की जाएगी.

चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना का लक्ष्य

इस टनल के बनने से चिनाब बेसिन से अतिरिक्त जल को हिमाचल की ब्यास नदी प्रणाली में जोड़ा जाएगा. ये टनल नदियों को जोड़ने वाले एक बड़े इंटर-बेसिन लिकिंग प्रोजेक्ट पहल का हिस्सा बनेगी. परियोजना का लक्ष्य यही है कि चिनाब नदी की सहायक नदी चंद्रभागा से जलराशि को हाइड्रोलिक संरचनाओं और टनल से ब्यास बेसिन की तरफ भेजा जाए. केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर किए गए इस प्रोजेक्ट में हिमाचल की लाहौल घाटी में चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा एक बैराज बनाने का प्रस्ताव भी है. जल को मोड़ने की यह जगह कोकसर गांव के पास है. परियोजना का जिम्मा एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन) के पास होगा.