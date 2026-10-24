लखनऊ में बाढ़ से बचाव के लिए 182 करोड़ से बनेगा बांध, 601 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी
उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन ने की तैयारी, कार्यों को स्वीकृति दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:57 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में बाढ़ से बचाव और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शासन ने बड़ी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, विभिन्न विकास प्राधिकरणों की परियोजनाओं के लिए कुल 601.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के कार्यों को स्वीकृति दी गई है. इनमें लखनऊ की दो प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं, जिन पर करीब 331 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
गोमती नदी के किनारे बनेगा बांध
लखनऊ विकास क्षेत्र में गोमती नदी के बाएं किनारे पर आईआईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज तक बांध बनाने की परियोजना को मंजूरी मिली है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 182.16 करोड़ रुपये है. इसके बनने से नदी के किनारे बसे इलाकों खास कर फैजुल्लाहंज को बाढ़ के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी. खासकर बारिश के दौरान गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
ग्रीन कॉरिडोर के पास बनेंगे 12 पंपिंग स्टेशन
शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के समानांतर 12 स्थानों पर पंपिंग स्टेशन बनाने की भी मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर 148.87 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके तहत चार स्थानों पर 600 केएलडी और आठ स्थानों पर 400 केएलडी क्षमता के पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. इनकी मदद से बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी की निकासी में सुधार की उम्मीद है.
दूसरे शहरों में भी होंगे विकास कार्य
शासन की स्वीकृत परियोजनाओं में वाराणसी में मास्टर प्लान रोड के चौड़ीकरण, बांदा में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण, सहारनपुर में सड़क सुधार, बरेली में आरसीसी नाले और पुलियों के निर्माण तथा मुजफ्फरनगर में जल निकासी व्यवस्था से जुड़े कार्य शामिल हैं. इसके अलावा रायबरेली, चित्रकूट, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और झांसी में भी सड़क, नाला, प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम कराए जाएंगे.
एक सप्ताह में मांगी परियोजनाओं की जानकारी
शासन ने संबंधित विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे अपनी परियोजनाओं के प्रस्ताव, लागत का विवरण और उनकी आवश्यकता व उपयोगिता स्पष्ट करते हुए हस्ताक्षरित प्रति एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं. इसके लिए अधिकतम 20 एमबी की पीडीएफ फाइल ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा गया है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना, जल निकासी की समस्या कम करना और विकास कार्यों को रफ्तार देना है.
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