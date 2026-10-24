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लखनऊ में बाढ़ से बचाव के लिए 182 करोड़ से बनेगा बांध, 601 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी

लखनऊ में बाढ़ से बचाव के लिए बांध बनेगा. ( etv bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में बाढ़ से बचाव और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शासन ने बड़ी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, विभिन्न विकास प्राधिकरणों की परियोजनाओं के लिए कुल 601.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के कार्यों को स्वीकृति दी गई है. इनमें लखनऊ की दो प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं, जिन पर करीब 331 करोड़ रुपये खर्च होंगे.



गोमती नदी के किनारे बनेगा बांध

लखनऊ विकास क्षेत्र में गोमती नदी के बाएं किनारे पर आईआईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज तक बांध बनाने की परियोजना को मंजूरी मिली है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 182.16 करोड़ रुपये है. इसके बनने से नदी के किनारे बसे इलाकों खास कर फैजुल्लाहंज को बाढ़ के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी. खासकर बारिश के दौरान गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

ग्रीन कॉरिडोर के पास बनेंगे 12 पंपिंग स्टेशन

शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के समानांतर 12 स्थानों पर पंपिंग स्टेशन बनाने की भी मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर 148.87 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके तहत चार स्थानों पर 600 केएलडी और आठ स्थानों पर 400 केएलडी क्षमता के पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. इनकी मदद से बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी की निकासी में सुधार की उम्मीद है.