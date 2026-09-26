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रांची में हो रही झमाझम बारिश से लबालब भरे डैम! कांके के बाद गेतलसूद डैम का खोला गया फाटक

रांची: बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के बाद बना सिस्टम आज सुबह 5.30 बजे उत्तर पूर्वी (North-East) मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ के पास पहुंच गया है. अब यह उत्तर की ओर बढ़ रहा है. इस सिस्टम के असर से रांची में आज भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है. लगातार हो रही इस बारिश का असर राजधानी के तीन बड़े डैम के जलस्तर पर पड़ा है.

चौथी बार खोला गया कांके डैम का फाटक

रुक्का-गेतलसूद डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद आज सुबह करीब आठ बजे डैम के दो फाटक 04 इंच खोल तक खोल दिए गए, ताकि डैम के तट पर पानी का दबाव न पड़े और वह सुरक्षित रहे. जबकि कांके डैम का एक फाटक 23 सितंबर से ही 4 इंच तक खुला रखा गया था, जिसे बीच में 2 इंच कर दिया गया था. कल से हो रही जोरदार बारिश की वजह से अब इसे 6 इंच तक खोला दिया गया है. इस मानसूनी सीजन में यह चौथी बार है. जब कांके डैम के फाटक को खोलना पड़ा है.

कांके डैम के इंचार्ज नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से डैम का जलस्तर 28 फीट हो जाने के बाद फाटक को 2 इंच से बढ़ाकर 6 इंच तक खोलना पड़ा है. उन्होंने बताया कि 28 फीट क्षमता वाले डैम में शनिवार सुबह जलस्तर 28 फीट हो जाने के बाद सुबह सात बजे से ज्यादा मात्रा में पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है.

हटिया डैम का जलस्तर 36 फीट के ऊपर

वहीं, रांची के धुर्वा स्थित 39 फीट क्षमता वाले हटिया डैम का जलस्तर भी 36 फीट के निशान को पार कर गया है. हटिया डैम के जेई ने बताया कि अभी जलस्तर डैम अपने उच्च क्षमता के करीब है. डैम के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और कचरा पानी के साथ निकल जाए, इसलिए स्क्रबर वाल्व को कल ही खोल दिया गया है. उन्होंने बताया कि हटिया डैम की क्षमता 39 फीट की है, लेकिन गेट की अधिकतम ऊंचाई 38 फीट है और अभी पानी का स्तर गेट से नीचे है. डैम के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है.