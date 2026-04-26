झारखंड के आसमान से बरस रही है आग, डाल्टनगंज बना भट्ठी, आज से मौसम में बदलाव के आसार
इन दिनों झारखंड भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है. कई जगहों पर लोग गर्मी से परेशान हैं.
Published : April 26, 2026 at 1:54 PM IST
रांची: झारखंड में 25 अप्रैल का दिन तापमान के लिहाज से बेहद चौंकाने वाला साबित हुआ. पूरे राज्य में गर्मी ने ऐसा कहर ढाया कि ज्यादातर जिलों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच गया है. हालात ऐसे रहे कि दोपहर होते-होते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग घरों में कैद होने को मजबूर दिखे.
डाल्टनगंज में रिकॉर्ड गर्मी
सबसे ज्यादा गर्मी डालटेनगंज में रिकॉर्ड की गई है. जहां तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह सामान्य से करीब 3.8 डिग्री ज्यादा है, जो इस सीजन में अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों में शामिल है. इसके अलावा चाईबासा में 42.4 डिग्री, बोकारो में 41.2 डिग्री और रांची में 40.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सभी जगहों पर सामान्य से काफी ऊपर रहा.
रात में भी नहीं मिली राहत
जमशेदपुर में भी पारा 40.3 डिग्री तक पहुंच गया. जबकि कोडरमा, गुमला और हजारीबाग जैसे जिलों में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर बना रहा. खास बात यह रही कि सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली. रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री से ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया, जिससे उमस और बेचैनी बढ़ गई.
आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
झारखंड में 26 अप्रैल को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तर-पूर्व, मध्य और दक्षिणी झारखंड के जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा. देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे उत्तर-पूर्वी इलाकों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.
राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भी बादल और बारिश के आसार
वहीं रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, खूंटी और लोहरदगा समेत मध्य झारखंड में भी मौसम करवट ले सकता है. दक्षिणी हिस्सों की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा में भी बादल, बारिश और मेघ गर्जन के आसार हैं. कुछ जगहों पर तेज हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. साथ ही ओलावृष्टि और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है.
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