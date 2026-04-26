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झारखंड के आसमान से बरस रही है आग, डाल्टनगंज बना भट्ठी, आज से मौसम में बदलाव के आसार

रांची: झारखंड में 25 अप्रैल का दिन तापमान के लिहाज से बेहद चौंकाने वाला साबित हुआ. पूरे राज्य में गर्मी ने ऐसा कहर ढाया कि ज्यादातर जिलों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच गया है. हालात ऐसे रहे कि दोपहर होते-होते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग घरों में कैद होने को मजबूर दिखे.

डाल्टनगंज में रिकॉर्ड गर्मी

सबसे ज्यादा गर्मी डालटेनगंज में रिकॉर्ड की गई है. जहां तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह सामान्य से करीब 3.8 डिग्री ज्यादा है, जो इस सीजन में अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों में शामिल है. इसके अलावा चाईबासा में 42.4 डिग्री, बोकारो में 41.2 डिग्री और रांची में 40.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सभी जगहों पर सामान्य से काफी ऊपर रहा.

झारखंड के अलग-अलग जिलों के तापमान (ETV BHARAT)

रात में भी नहीं मिली राहत

जमशेदपुर में भी पारा 40.3 डिग्री तक पहुंच गया. जबकि कोडरमा, गुमला और हजारीबाग जैसे जिलों में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर बना रहा. खास बात यह रही कि सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली. रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री से ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया, जिससे उमस और बेचैनी बढ़ गई.