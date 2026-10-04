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देश को मेडल दिलाने वाली झारखंड की हॉकी बेटियों के घर बुनियादी सुविधाओं का इंतजार, डालसा की पहल से खुली सिस्टम की पोल

मेडल जीतने वाली खिलाड़ियों के परिवार के साथ डालसा की टीम ( Etv Bharat )

रांची/खूंटी: देश के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैदान पर पदक जीतकर झारखंड और खूंटी का नाम रोशन करने वाली तीन महिला हॉकी खिलाड़ियों के घरों की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है. भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण और कांस्य पदक दिलाने वाली रौशनी आइंद, बिनिमा धान और नीलम टोपनो के परिवार आज भी वृद्धावस्था पेंशन, जाति प्रमाण-पत्र, बिजली, शौचालय, आवास और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं.