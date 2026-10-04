देश को मेडल दिलाने वाली झारखंड की हॉकी बेटियों के घर बुनियादी सुविधाओं का इंतजार, डालसा की पहल से खुली सिस्टम की पोल
खूंटी में डालसा की टीम ने भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण और कांस्य पदक दिलाने वाली खिलाड़ियों के परिवार से मुलाकात की.
Published : October 4, 2026 at 9:17 AM IST
रांची/खूंटी: देश के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैदान पर पदक जीतकर झारखंड और खूंटी का नाम रोशन करने वाली तीन महिला हॉकी खिलाड़ियों के घरों की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है. भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण और कांस्य पदक दिलाने वाली रौशनी आइंद, बिनिमा धान और नीलम टोपनो के परिवार आज भी वृद्धावस्था पेंशन, जाति प्रमाण-पत्र, बिजली, शौचालय, आवास और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार यानी डालसा की टीम जब इन खिलाड़ियों के घर पहुंची तो परिवारों की समस्याएं सामने आईं. डालसा ने न केवल परिवारों की स्थिति जानी, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों से समन्वय का भरोसा भी दिया.
अंतरराष्ट्रीय मैदान पर चमकीं, घर में सुविधाएं नहीं
खूंटी की रौशनी आइंद तोरपा प्रखंड के उयूर गांव की रहने वाली हैं. उन्होंने चीन के मोकी में आयोजित जूनियर महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम का हिस्सा रहते हुए चीन के खिलाफ फाइनल में जीत के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है. बिनिमा धान कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ स्थित बाभन टोली की रहने वाली हैं और वह भी इसी स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थीं. वहीं नीलम टोपनो तोरपा प्रखंड के सोंदारी गांव की रहने वाली हैं. उन्होंने जापान में 29 मई से 6 जून तक आयोजित अंडर-18 एशिया कप में भारतीय टीम के साथ कांस्य पदक जीता.
पदक विजेता बेटियों के घरों में शौचालय तक नहीं
डालसा की टीम ने तीनों खिलाड़ियों के गांव पहुंचकर उनके परिजनों से बातचीत की और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जानकारी ली. परिवारों ने वृद्धावस्था पेंशन, जाति प्रमाण-पत्र, बिजली कनेक्शन, शौचालय निर्माण, आवास निर्माण, पेयजल सुविधा और पीसीसी सड़क जैसी समस्याएं बताईं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ियों के परिवारों को अपने गांव में सामान्य जीवन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी सरकारी व्यवस्था का इंतजार करना पड़ रहा है.
डालसा की दस्तक ने दिखाई जमीनी हकीकत
इन परिवारों के घर तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना डालसा की महत्वपूर्ण पहल के तौर पर सामने आया है. आमतौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ कागजों पर पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया तक सीमित रह जाता है, लेकिन डालसा की टीम ने घर-घर जाकर यह जानने की कोशिश की कि वास्तविक लाभ परिवारों तक पहुंच रहा है या नहीं.
टीम ने समस्याओं से संबंधित आवेदन भी लिए और संबंधित विभागों के स्तर पर कार्रवाई के लिए पहल करने का आश्वासन दिया. यह दौरा इस बात की ओर भी ध्यान खींचता है कि सरकारी योजनाओं की पहुंच का आकलन केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि ऐसे परिवारों की जमीनी स्थिति देखकर भी किया जाना चाहिए.
डालसा ने इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के अवसर के रूप में भी देखने की बात कही है. खिलाड़ियों के माध्यम से बाल अधिकार, महिला अधिकार, नि:शुल्क कानूनी सहायता, न्याय तक पहुंच और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा.
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