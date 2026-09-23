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दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल लाइन परियोजना पूर्ण, रेल संरक्षा आयुक्त सुमीत सिंघल ने किया रेल निरीक्षण एवं गति परीक्षण

रेल संरक्षा आयुक्त सुमीत सिंघल द्वारा निरीक्षण एवं गति परीक्षण नई रेल लाइन के कमीशनिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. इस दौरान रेल लाइन, पुल-पुलियों, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग एवं अन्य संरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया. निर्धारित प्रक्रिया के तहत रेलखंड की परिचालन क्षमता एवं संरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया. बहुप्रतीक्षित दल्लीराजहरा रावघाट रेल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. वर्तमान में दल्लीराजहरा से ताड़ोकी तक यात्रियों को रेल की सुविधा मिल रही है.

रायपुर: दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल लाइन परियोजना के ताड़ोकी रावघाट सिंगल लाइन विद्युतीकृत ब्रॉडगेज सेक्शन का निरीक्षण मंगलवार को पूरा कर लिया गया. रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्व परिमण्डल, कोलकाता के सुमीत सिंघल द्वारा कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) किया गया. कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस स्पेशल ट्रेन के जरिए ताड़ोकी से रावघाट सेक्शन का निरीक्षण किया. रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) सुमीत सिंघल द्वारा गति परीक्षण (स्पीड ट्रायल) का कार्य भी पूर्ण किया गया.

ताड़ोकी रावघाट सेक्शन में ट्रेन परिचालन से आसपास के क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी. क्षेत्र के लोगों को आवागमन के बेहतर एवं सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होंगे. इस रेल लाइन के माध्यम से कृषि उत्पादों एवं स्थानीय व्यापारिक वस्तुओं के परिवहन को सुगमता मिलेगी. नई रेल लाइन ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को व्यापक रेल नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. बेहतर रेल संपर्क से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं व्यापार से जुड़े अवसरों तक पहुंचने में सुविधा होगी. इसके साथ ही रेल परिवहन के विस्तार से क्षेत्र में पर्यटन निवेश और अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी.

दल्लीराजहरा- रावघाट नई रेल लाइन परियोजना के ताड़ोकी–रावघाट का निरीक्षण एवं गति परीक्षण रेल लाइन के कमीशनिंग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है. रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक संरक्षा प्रक्रियाओं एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप आगे की कार्यवाही की जा रही है.

दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल लाइन परियोजना (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस मौके पर मुदित भटनागर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) मुख्यालय बिलासपुर एवं मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर दयानंद, रेल विकास निगम लिमिटेड से सरोज कांता पात्रा, पीईडी ईस्ट-आरवीएनएल, भावेश पांडे- सीपीएम, आरवीएनएल, रायपुर कन्हैया गोयल, एजीएम, आरवीएनएल रायपुर सहित संबंधित वरिष्ठ रेल अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे.