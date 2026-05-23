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नक्सल मुक्त बस्तर में रेल सेवा को मिल रही रफ्तार, 3 महीने में रावघाट तक दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन

दल्ली राजहरा-रावघाट परियोजना के तहत ताड़ोकी तक रेल सेवा जारी, अगले 15 से 20 दिनों में रावघाट तक गुड्स ट्रेन चलाई जाएगी

Dalli Rajhara Rowghat Rail Project
नक्सल मुक्त बस्तर में रेल सेवा को मिल रही रफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 23, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: दल्ली राजहरा-रावघाट रेल परियोजना को साल 1998-99 में मंजूरी मिली थी, लेकिन नक्सली समस्या की वजह से काम काफी धीमा रहा. अब बस्तर क्षेत्र में हालात बेहतर होने के बाद परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेल लाइन अब रावघाट तक पहुंच चुकी है और अगले 3 महीने में यहां तक पैसेंजर ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है.

अगले 15 से 20 दिनों में रावघाट तक गुड्स ट्रेन चलाई जाएगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जल्द शुरू होगी गुड्स ट्रेन

रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि अगले 15 से 20 दिनों में रावघाट तक गुड्स ट्रेन चलाई जाएगी. इससे लौह अयस्क (Iron Ore) के परिवहन में बड़ी आसानी होगी. अभी ट्रकों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन ट्रेन शुरू होने से प्रति ट्रिप करीब 170 किलोमीटर की बचत होगी.

Dalli Rajhara Rowghat Rail Project
दल्ली राजहरा-रावघाट परियोजना के तहत ताड़ोकी तक रेल सेवा जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ताड़ोकी तक पहले से चल रही ट्रेन

फिलहाल दल्ली राजहरा-रावघाट परियोजना के तहत ताड़ोकी तक रेल सेवा शुरू हो चुकी है. अब अंतिम रेल लाइन रावघाट तक जोड़ दी गई है. रेलवे ने ट्रैक फिटनेस सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है और CRS की मंजूरी के लिए आवेदन भेजा गया है. पूरी प्रक्रिया में करीब 2 से 3 महीने लग सकते हैं.

सड़क ट्रैफिक और खर्च होगा कम

रेलवे अधिकारियों के अनुसार अभी लौह अयस्क से भरे ट्रकों को करीब 230 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है. गुड्स ट्रेन शुरू होने से ट्रकों की आवाजाही कम होगी, सड़क पर भारी ट्रैफिक घटेगा और डीजल खर्च में भी कमी आएगी.

Dalli Rajhara Rowghat Rail Project
3 महीने में रावघाट तक दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2030 तक जगदलपुर पहुंचेगी रेल सेवा

रावघाट से जगदलपुर तक लगभग 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना भी मंजूर हो चुकी है. इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. रेलवे ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि अगले 5 साल में यह काम पूरा हो सकता है और साल 2030 तक जगदलपुर के लोगों को रेल सेवा का लाभ मिलने लगेगा.

पहले नक्सली खतरे की वजह से काम केवल 4 से 6 घंटे ही हो पाता था. अब सुरक्षा स्थिति बेहतर होने के बाद रोज 12 से 16 घंटे तक काम किया जा रहा है. 2 शिफ्ट में भी हम काम ले रहे हैं. इससे परियोजना की गति काफी बढ़ गई है.- अवधेश कुमार त्रिवेदी SDCM रायपुर रेल मंडल

दुर्गम इलाके में बड़ी चुनौती थी परियोजना

रावघाट और बस्तर का इलाका घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है. ऐसे रिमोट इलाके में रेल लाइन बिछाना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती रहा. अब सुरक्षा बलों की मौजूदगी और बेहतर हालात के कारण काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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