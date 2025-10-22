ETV Bharat / state

सामाजिक समरसता का प्रतीक है छठ पूजा, दलित समाज के लोग तैयार कर रहे सूप और दउरा

हजारीबाग में छठ की तैयारी जोरों पर है. कारीगर दिन-रात मेहनत कर सूप और दउरा बनाने में जुटे हैं.

Chhath Puja In Hazaribag
सूप बनाते हजारीबाग में तुरी समाज के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 7:05 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग: लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है. इस पर्व में सूप और दउरा की मांग सबसे अधिक होती है. इसे देखते हुए तुरी जाति के लोग दिन-रात मेहनत कर सूप और दउरा बनाने में जुटे हुए हैं. आमतौर पर जंगलों में बसने वाले तुरी समुदाय के लोग पारंपरिक तौर पर बांस से सूप और दउरा बनाते हैं. हालांकि उनकी आमदनी कम हुई है, लेकिन छठ जैसे महापर्व को लेकर इसकी महत्ता को देखते हुए तकरीबन हर तुरी परिवार सूप और दउरा के निर्माण में जुटा हुआ है. यहां के बने सूप पूरे झारखंड-बिहार में बिक्री की जाती है.

हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के स्थित कोनहरा कला गांव में तुरी समाज के लोग छठ पर्व में उपयोग होने वाले सूप और दउरा बनाने में जुट गए हैं. परंपरागत रूप से बांस से बनने वाले सूप और दउरा बनाने की तैयारी तीन माह पहले से ही शुरू हो जाती है. कारीगर बताते हैं कि आधुनिकता के इस दौर में भी सूप और दउरा पूरी तरह हाथों से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें बनाने में मशीनें काम नहीं आतीं.

हजारीबाग में सूप बनाने वाले कारीगरों से बात करते संवाददाता गौरव प्रकाश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सूप और दउरा की कीमत

एक जोड़ी सूप की कीमत बाजार में 200 से 300 रुपये तक मिलती है, जबकि एक दउरा 150 से 200 में बिकता है. स्थानीय कारीगर सहोदरी देवी बताते हैं कि छठ में सूप की भारी मांग रहती है. कई श्रद्धालु घरों तक आकर सूप और दउरा खरीद ले जाते हैं. छठ पूजा में इनका विशेष महत्व है.

आपको बता दें कि इन कारीगरों की मेहनत से जहां परंपरा जीवित है. इनके हाथों की कला आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है. बस्ती के करीब एक दर्जन परिवार के लोगों द्वारा सूप और दउरा बनाया जा रहा है.

ऐसे तैयार किया जाता है सूप और दउरा

कच्चे बांस को पतले-पतले टुकड़ों में काट कर और टुकड़ों को एक-दूसरे से जोड़ते हुए उसे सूप, दउरा, पंखा आदि के शक्ल देने और रंग-रोगन कर चटक बनाने में दलित बस्ती के लोगों की कलाकारी काबिले तारीफ है. सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि छठ पर्व में काम आने वाला सूप, दउरा और महावर सामाजिक समरसता की डोर को मजबूत करता है.

