लखनऊ में कुर्सी पर बैठने पर दलित युवकों को लात-घूंसों से पीटा; जान से मारने की धमकी दी, FIR दर्ज

लखनऊ: सैरपुर इलाके में दबंगई का मामला सामने आया है. एक दुकान पर कुर्सी पर बैठने को लेकर दबंग ने दो दलित युवकों के साथ न केवल गाली-गलौज की, बल्कि उन्हें बेरहमी से पीटा. सैरपुर थाना प्रभारी बबलू कुमार कोरी ने कहा कि पीड़ित की तहरीर पर एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ विवाद: ​सैरपुर थाना प्रभारी बबलू कुमार कोरी ने बताया कि बढ़ौली छठामील निवासी बबलू कुमार गौतम और उनका साथी उमेश कुमार गौतम गांव के ही मोनू सिंह की दुकान पर काम करते हैं. मंगलवार रात करीब 7:40 बजे दोनों युवक दुकान पर कुर्सी पर बैठे थे. इसी दौरान गांव तरहिया निवासी अमर सिंह यादव वहां पहुंचा और जबरन उन्हें कुर्सी से उठाने की कोशिश की.

दोनों युवकों को लात-घूंसों से पीटा: सैरपुर थाना प्रभारी ने कहा कि बबलू ने जब कुर्सी छोड़ने से मना किया, तो आरोपी अमर सिंह भड़क गया. आरोप है कि अमर सिंह ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नीचा दिखाया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुर्सी पर बैठने की. विरोध करने पर आरोपी ने दोनों युवकों को लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया.