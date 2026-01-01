लखनऊ में कुर्सी पर बैठने पर दलित युवकों को लात-घूंसों से पीटा; जान से मारने की धमकी दी, FIR दर्ज
सैरपुर थाना प्रभारी बबलू कुमार कोरी का कहना है कि जातिसूचक गालियां देने और मारपीट करने के मामले में FIR दर्ज की गई है.
लखनऊ: सैरपुर इलाके में दबंगई का मामला सामने आया है. एक दुकान पर कुर्सी पर बैठने को लेकर दबंग ने दो दलित युवकों के साथ न केवल गाली-गलौज की, बल्कि उन्हें बेरहमी से पीटा. सैरपुर थाना प्रभारी बबलू कुमार कोरी ने कहा कि पीड़ित की तहरीर पर एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ विवाद: सैरपुर थाना प्रभारी बबलू कुमार कोरी ने बताया कि बढ़ौली छठामील निवासी बबलू कुमार गौतम और उनका साथी उमेश कुमार गौतम गांव के ही मोनू सिंह की दुकान पर काम करते हैं. मंगलवार रात करीब 7:40 बजे दोनों युवक दुकान पर कुर्सी पर बैठे थे. इसी दौरान गांव तरहिया निवासी अमर सिंह यादव वहां पहुंचा और जबरन उन्हें कुर्सी से उठाने की कोशिश की.
दोनों युवकों को लात-घूंसों से पीटा: सैरपुर थाना प्रभारी ने कहा कि बबलू ने जब कुर्सी छोड़ने से मना किया, तो आरोपी अमर सिंह भड़क गया. आरोप है कि अमर सिंह ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नीचा दिखाया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुर्सी पर बैठने की. विरोध करने पर आरोपी ने दोनों युवकों को लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया.
जान से मारने की धमकी दी: हमले में बबलू की आंख, कान और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उमेश के पेट और सीने में अंदरूनी चोटें लगी हैं. जब मारपीट का शोर मचा तो दुकान मालिक हर्ष बहादुर चौहान उर्फ मोनू सिंह वहां पहुंच गए. उन्हें आता देख आरोपी अमर सिंह जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया.
गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस: पीड़ित बबलू कुमार गौतम की तहरीर पर सैरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दोनों घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया है. थाना प्रभारी सैरपुर बबलू कुमार कोरी का कहना है कि जातिसूचक गालियां देने और मारपीट करने के मामले में जांच की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
