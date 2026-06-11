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टिहरी में लड़की से मिलने गए युवक को प्राण निकलने तक पीटा, अस्पताल में तोड़ा दम, कहां जा रहा समाज?

अस्पताल में उपचार के दौरान केतन लाल ने दम तोड़ दिया. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया और देखते ही देखते मामला जनचर्चा का विषय बन गया. मौत से पहले केतन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो तड़पते हुए पानी मांग रहा था और कह रहा था कि 'मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत मारा गया है...'

शिकायत में ये भी कहा गया कि मारपीट इस कदर की गई कि केतन लाल को गंभीर चोटें आईं और उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. परिजनों की ओर से केतन को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी.

इसके बाद केतन लाल के पिता धनपाल लाल ने थाना लंबगांव पहुंचकर लिखित तहरीर दी. शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे केतन लाल और उसके साथी दिवाकर डिमरी के साथ कुछ लोगों ने बेरहमी से मारपीट की. आरोप था कि यशवीर सिंह पंवार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने दोनों युवकों को न केवल पीटा बल्कि, उन्हें घर में बंधक बनाकर भी रखा.

कथित तौर पर जाति आधारित प्रेम/दोस्ती के चलते यह घटना होने की बात भी कही जा रही है. वहीं, लड़की के पिता-भाई समेत अन्य लोगों ने केतन लाल और उसके दोस्त दिवाकर को बंधक बनाकर पीटा. कहा जा रहा है कि लड़की से सामने ही उसे पीटा गया. इतना ही नहीं सुबह आरोपियों ने खुद ही केतन के पिता को कॉल कर सभी बातें बताई.

लड़की से मिलने गया था केतन लाल: बताया जा रहा है कि देवल गांव के केतन लाल की एक लड़की से दोस्ती (प्रेम प्रसंग) था. बीती 7-8 जून की रात लड़की का फोन आने पर वो अपने दोस्त दिवाकर डिमरी के साथ बाइक पर सवार होकर खोलगढ़ गांव गया, लेकिन लड़की के पिता और परिजनों ने उसे वहीं पकड़ लिया. कहा तो ये भी जा रहा है लड़की के मोबाइल से पिता ने ही मैसेज किया हो.

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश, चिंता और न्याय की मांग का माहौल बना हुआ है. वहीं, पुलिस प्रशासन मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटा हुआ है. आखिरकार क्यों उसके ऊपर जुल्म ढाया गया और क्या घटना है? इससे आपको रूबरू करवाते हैं.

फिलहाल, लंबगांव थाना क्षेत्र के खोलगढ़ गांव में दलित युवक केतन लाल की मौत मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले दो अन्य आरोपियों के हाथों में हथकड़ी लग चुकी है. इस तरह से अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

देहरादून: उत्तराखंड के टिहरी में हाल में ही दलित युवक की हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है. युवक को इस कदर पीटा गया कि वो दम ही तोड़ गया. गुनाह बस इतना था कि वो नाबालिग लड़की से मिलने चला गया, लेकिन इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी. युवक पर वो जुल्म ढाया गया, जिसे सुन सबकी रूह कांप गई. युवक के मरने से पहले पानी के लिए चिल्लाते हुए एक वीडियो भी सामने आया. जो अपने आप में रौंगटे खड़े कर देना वाला था.

दूसरे युवक के हाथ में फ्रैक्चर, अस्पताल में इलाज जारी: घटना में केवल केतन लाल ही शिकार नहीं बना. उनके साथ मौजूद दिवाकर डिमरी भी कथित हमले का शिकार हुआ. शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने दिवाकर के साथ भी बुरी तरह मारपीट की. जिसके कारण उनके हाथ में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया फिलहाल, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

दिवाकर की स्थिति और उनके बयान भी पुलिस जांच के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि घटना किन परिस्थितियों में हुई? विवाद की असली वजह क्या थी और मारपीट का क्रम किस तरह आगे बढ़ा? पुलिस का मानना है कि प्रत्यक्षदर्शियों और घायल युवक के बयान मामले की सच्चाई तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाएंगे.

जिला अस्पताल बौराडी में भर्ती घायल दिवाकर डिमरी (फोटो सोर्स- X@sunitad58038612)

पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी: टिहरी एसएसपी श्वेता चौबे का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शुरुआत से ही कार्रवाई तेज रखी. पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जिसमें लड़की के भाई और पिता शामिल हैं. अब दो और लोगों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जांच को किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा.

उनका कहना है कि अभी भी मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है. साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि जांच के दौरान अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है.

केतन हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

दलित युवक की मौत पर अनुसूचित जाति आयोग ने लिया स्वत संज्ञान: घटना ने केवल पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि. राज्य स्तर की संस्थाओं का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है. उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर श्रेणी का मामला माना है. आयोग ने टिहरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और जांच की प्रगति पर नजर बनाए रखने की बात कही है.

आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार हिंसा या भेदभाव की घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा. आयोग ने पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं. अनुसूचित जाति आयोग उत्तराखंड के सदस्य राजेश सिंह राजा कोली ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है.

"अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों, उत्पीड़न और भेदभाव के मामलों में आयोग पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है. दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आयोग लगातार निगरानी करेगा."-राजेश सिंह राजा कोली, सदस्य, उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग

इसके अलावा राजेश सिंह राजा कोली का कहना है कि कानून सभी नागरिकों को समान सुरक्षा प्रदान करता है और किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव या हिंसा लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. इसलिए ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है.

यह केवल अपराध नहीं, समाज के लिए चेतावनी भी: सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने भी इस घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया है. उनका कहना है कि यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए. बल्कि, इसे समाज के सामने खड़े बड़े सामाजिक प्रश्नों के रूप में भी समझना होगा.

"आजादी के कई दशकों बाद भी यदि समाज में जातीय आधार पर तनाव, हिंसा और भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं, तो यह आत्ममंथन का विषय है. समाज को ऐसे मामलों से सीख लेने और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है."- अनूप नौटियाल, सामाजिक कार्यकर्ता

जांच के निष्कर्षों पर टिकी निगाहें, पूरे प्रदेश की नजर मामले पर: खोलगढ़ केतन हत्याकांड अब केवल एक स्थानीय आपराधिक घटना नहीं रह गया है. बल्कि, पुलिस कार्रवाई आयोग की निगरानी और सामाजिक संगठनों की सक्रियता ने इसे राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है. परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं. जबकि, प्रशासन निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला रहा है.

फिलहाल, पुलिस मामले की हर कड़ी की पड़ताल कर रही है. जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या थे? किसकी क्या भूमिका थी और किन परिस्थितियों में यह दुखद घटनाक्रम घटित हुआ? आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया की दिशा पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी रहेंगी.

एक परिवार, जवाब तलाशता समाज: इस घटना ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया है. यह घटना समाज के सामने कई ऐसे प्रश्न भी छोड़ गई है, जिनके उत्तर केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं बल्कि, सामाजिक जागरूकता, संवेदनशीलता और समानता के मूल्यों को मजबूत करके ही दिए जा सकते हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच कितनी तेजी और निष्पक्षता से आगे बढ़ती है. दोषियों को कानून के दायरे में लाकर पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है?

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