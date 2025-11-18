ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में दलित युवक की लाठी-डंडों से पिटाई; गांव में सब्जी बेचने गया था युवक, FIR के बाद तीन गिरफ्तार

शाहजहांपुर : थाना सिधौली क्षेत्र में एक दलित युवक को लाठी डंडों से पीटने का मामला सामने आया है. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. पीड़ित युवक गांव में सब्जी बेचने पहुंच गया था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई है. फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्जकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा : सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि सिधौली थाना क्षेत्र में पैना खुर्द निवासी अचल कुमार ने अपने साथ मारपीट के मामले में तीन लोगों को नामित किया है. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 443/ 25 के तहत कार्रवाई की जा रही है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल : घटना थाना सिधौली क्षेत्र के पैना खुर्द गांव की है. मंगलवार को पैना खुर्द गांव में एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी. पिटाई के दौरान युवक खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरोपी उस पर लाठी बरसाते रहे. इसी दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पीड़ित ने मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.