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दलित युवक को घर से उठाया और तालाब किनारे की बुरी तरह पिटाई, फोन तोड़ा, तीन आरोपी नामजद

डीडवाना वृताधिकारी उमेश गुप्ता ने बताया कि पीड़ित युवक ने मौलासर थाने में रविवार को मामला दर्ज कराया. युवक ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 18 सितंबर की रात करीब 9 बजे विजेंद्र सारण, विक्की सारण और रामपाल घोटिया कार से उसके घर आए और जबरन अपने साथ ले गए. आरोपी उसे भदलिया तालाब के पास ले गए और सरियों और लाठियों से पीटा.

डीडवाना-कुचामन : जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के दलित युवक को जबरन घर से उठा ले जाने और लाठियों व सरियों से गंभीर रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया है. तीन आरोपियों ने युवक की इतनी निर्ममता से पीटा कि उसके शरीर पर चोट के गहरे लाल व काले निशान पड़ गए. पीड़ित युवक को जान से मारने की भी धमकी दी गई.

रातभर पिटाई, गले में डाला फंदा: रिपोर्ट में पीड़ित ने अपने साथ गाली-गलौच करने, जान से मारने की कोशिश और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप भी लगाए. पीड़ित को दाहिने आंख के नीचे भी चोट लगी है. युवक का आरोप है कि इसके बाद आरोपी उसे कार में डालकर अन्य तलाई पर ले गए, जहां रातभर मारपीट की. सुबह करीब 4 बजे उसके मोहल्ले में कार से गिराकर फरार हो गए. इस दौरान उसका मोबाइल भी तोड़ दिया.

शरीर पर गंभीर चोटों के निशान: मामले की गंभीरता को देखते हुए मौलासर पुलिस ने संबंधित धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. जांच डीडवाना वृताधिकारी उमेश गुप्ता को सौंपी है. पुलिस के मुताबिक, युवक के शरीर का प्रारंभिक परीक्षण किया गया. इसमें दोनों कूल्हों पर चोट के गहरे नीले निशान, दाहिनी आंख के नीचे खरोंच और पैर में दर्द व सूजन पाई गई. सीओ गुप्ता ने बताया कि पीड़ित का मेडिकल मुआयना अलग से कराया जाएगा. फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पीड़ित ने आरोपियों से जान का खतरा बताते सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की मांग की.

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