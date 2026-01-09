ETV Bharat / state

मां की हत्या और बेटी के अपहरण से मेरठ में तनाव; विपक्षियों ने सरकार को घेरा, एक्शन में पुलिस

मां की हत्या और बेटी के अपहरण से मेरठ में तनाव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या कर दी गई. उसकी 20 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया गया है. घटना के बाद से गांव में तनाव है. वहीं, 24 घंटे बाद भी युवती की बरामदगी न होने से लोगों में आक्रोश है. इस घटना ने राजनैतिक रंग ले लिया है. सपा नेताओं और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से बुलडोजर एक्शन की मांग की है. वहीं, पुलिस अधीक्षक ने 200 पुलिसकर्मियों की 10 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. बेटे ने बताया कैसे हुई घटना: मृत महिला के बेटे मनदीप ने बताया कि रोजाना की तरह उनकी मां सुनीता और बहन रूबी जंगल की तरफ जा रही थीं. तभी गांव का ही रहने वाला पारस सोम वहां पहुंचा और बहन को किडनैप करने लगा. मां जब इसका विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से मां पर हमला कर दिया. तब तब हम लोग भी पीछे से पहुंचे. पारस के हाथ में पिस्टल भी थी. वह गालियां देता हुआ गन्ने के खेतों से बहन का अपहरण करके भाग निकला. मेरठ में घटना से आक्रोश: मनदीप ने बताया कि हमने दो आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है. मनदीप ने बताया कि हमें बस इतना बताया गया कि मेरी घायल मां की मौत हो चुकी है. पोस्टमार्टम हाऊस पर उमड़ी भीड़: बता दें कि घटना की वजह से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है. मृत महिला के पोस्टमार्टम के समय लोगों की भीड़ लगी रही. कुछ लोगों ने एंबुलेंस में तोड़फोड़ भी की है. हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की है. मेरठ में मां की हत्या बेटी का अपहरण. (Video Credit: ETV Bharat)