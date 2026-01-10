ETV Bharat / state

मेरठ हत्या-अपहरण कांड में पुलिस प्रशासन पर सवाल, दो दिनों बाद भी पुलिस की 10 टीमें नहीं लगा पाईं युवती और आरोपियों का सुराग

मेरठ: सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और उसकी 20 वर्षीय बेटी के अपहरण की घटना को 50 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है. लेकिन अब तक पुलिस युवती की सुराग नहीं लगा पाई है. कपसाड़ गांव में तनाव के कारण फोर्स तैनात किया गया है. वहीं, विपक्षी दलों के नेताओं के गांव पहुंचने की जानकारी मिलने से शासन-प्रशासन अलर्ट है.

गौरतलब है कि कपसाड़ गांव के मनदीप ने बताया था कि 8 जनवरी को रोजाना की तरह मां सुनीता और बहन रूबी (20) जंगल की तरफ जा रही थीं. तभी गांव का ही रहने वाला पारस सोम वहां पहुंचा और बहन को किडनैप करने लगा. मां जब इसका विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से मां पर हमला कर दिया. इसके बाद अस्पताल में सुनीता की मौत हो गई. सुनीता की मौत के बाद गांव में तनाव पैदा हो गया और राजनीति भी शुरू हो गई.

गांव में प्रवेश बंदः वहीं, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक ने 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की 10 टीमें गठित की है. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए बेरीकेट लगाकर गांव के बाहर ही लोगों को रोक रही है. कपसाड़ गांव की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं. गांव के हर रास्ते पर पुलिस और आरएएफ की टीम का पहरा है. किसी भी दल के नेता या समाजिक कार्यकरता को गांव मे जाने की इजाजत नही दी जा रही है.

कांग्रेस डेलिगेशन को गांव में घुसने नहीं दियाः आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर की आज कपसाड़ आने की सूचनी थी. जिसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट है. कपसाड़ गांव की तरफ जाने वाले हर व्यक्ति की पुलिस तलाशी ले रही है. वहीं, कांग्रेस का एक डेलीगेशन पीड़ित दलित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचा था. डेलीगेशन जैसे ही कपसाड़ गांव के नजदीक पहुंचा पुलिस ने गांव में प्रवेश करने से रोक दिया. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पीड़ित परिवार से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गांव में घुसने नही दिया. जिससे उनमें रोष देखा गया.