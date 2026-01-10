ETV Bharat / state

मेरठ हत्या-अपहरण कांड में पुलिस प्रशासन पर सवाल, दो दिनों बाद भी पुलिस की 10 टीमें नहीं लगा पाईं युवती और आरोपियों का सुराग

कपसाड़ गांव में किसी भी दल के नेता या समाजिक कार्यकर्ता को जाने की इजाजत नहीं, कांग्रेस डेलीगेशन को गांव जाने से रोका

युवती के अपहरण का मामला
युवती के अपहरण का मामला (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 3:59 PM IST

|

Updated : January 10, 2026 at 4:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और उसकी 20 वर्षीय बेटी के अपहरण की घटना को 50 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है. लेकिन अब तक पुलिस युवती की सुराग नहीं लगा पाई है. कपसाड़ गांव में तनाव के कारण फोर्स तैनात किया गया है. वहीं, विपक्षी दलों के नेताओं के गांव पहुंचने की जानकारी मिलने से शासन-प्रशासन अलर्ट है.

गौरतलब है कि कपसाड़ गांव के मनदीप ने बताया था कि 8 जनवरी को रोजाना की तरह मां सुनीता और बहन रूबी (20) जंगल की तरफ जा रही थीं. तभी गांव का ही रहने वाला पारस सोम वहां पहुंचा और बहन को किडनैप करने लगा. मां जब इसका विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से मां पर हमला कर दिया. इसके बाद अस्पताल में सुनीता की मौत हो गई. सुनीता की मौत के बाद गांव में तनाव पैदा हो गया और राजनीति भी शुरू हो गई.

गांव में प्रवेश बंदः वहीं, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक ने 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की 10 टीमें गठित की है. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए बेरीकेट लगाकर गांव के बाहर ही लोगों को रोक रही है. कपसाड़ गांव की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं. गांव के हर रास्ते पर पुलिस और आरएएफ की टीम का पहरा है. किसी भी दल के नेता या समाजिक कार्यकरता को गांव मे जाने की इजाजत नही दी जा रही है.

कांग्रेस डेलिगेशन को गांव में घुसने नहीं दियाः आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर की आज कपसाड़ आने की सूचनी थी. जिसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट है. कपसाड़ गांव की तरफ जाने वाले हर व्यक्ति की पुलिस तलाशी ले रही है. वहीं, कांग्रेस का एक डेलीगेशन पीड़ित दलित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचा था. डेलीगेशन जैसे ही कपसाड़ गांव के नजदीक पहुंचा पुलिस ने गांव में प्रवेश करने से रोक दिया. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पीड़ित परिवार से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गांव में घुसने नही दिया. जिससे उनमें रोष देखा गया.

इस संबंध में कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के चेयरमैन अली आसिफ जमा रिज़वी के ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल कपसाड़ गांव पीड़ित दलित परिवार से मिलने गया था, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया. डेलीगेशन में शामिल मनोज राय, आलोक कुमार, सविता गौतम और किरन शर्मा शामिल ने बताया कि पीड़ित परिवारजनों को सांत्वना देने और घटना के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने और कानूनी कार्यवाही में पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए गए थे. जिसकी जानकारी पहले ही अधिकारियों को दी गई थी, इसके बावजूद भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया. जो पूरी तरह से निंदनीय है.

बुलडोजर एक्शन की मांगः सपा नेता और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की है. सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखने वाले नेताओं ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए इसे घिनोना कृत्य करार दिया है. वहीं, कुछ नेताओं का कहना है कि विपक्ष इसे तूल देने की कोशिश कर रहा है. बता दें कि बीते शाम पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मृतक महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया वयुवती का अब भी कोई सुराग नहीं मिस सका है, पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को डिटेन किया है, लेकिन अभी तक पुलिस हत्यारे को नही पकड़ पाई है.

ये भी पढ़े: मां की धारदार हथियार से हत्या कर बेटी को भगा ले गया युवक, दो बिरादरी का मामला होने के कारण बवाल, गांव में पुलिस फोर्स तैनात

ये भी पढ़े: दबंगई: मां की हत्या कर बेटी को जबरन उठा ले गया दबंग, मेरठ में भारी तनाव

Last Updated : January 10, 2026 at 4:15 PM IST

TAGGED:

DALIT WOMAN MURDER CASE IN MEERUT
MURDER CASE IN MEERUT
मेरठ में दलित महिला की हत्या
GIRL KIDNAPPED IN MEERUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.