आगरा में दलित की बारात निकालने को लेकर बवाल. गांव में तनातनी का माहौल, पुलिस ने संभाला मोर्चा
पुलिस बल की मौजूदगी में दलित की बारात निकाली गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 2:29 PM IST
आगरा: जिला के निबोहरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में सोमवार शाम दलित समाज की बारात निकालने को लेकर विवाद हो गया. बारात के मार्ग को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाबुझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बारात निकाली गई.
एसीपी शमशाबाद राजीव रंजन श्रीवास्तव के अनुसार, निबोहरा थाना क्षेत्र के गांव रामपुर निवासी गुरचरण सिंह वाल्मीकि की बेटी जसोदा की सोमवार को शादी थी. घर के बाहर ही पंडाल सजाया गया था. जसोदा से विवाह करने के लिए जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के गांव सैता निवासी दूल्हा जितेंद्र बारात लेकर आए.
सोमवार शाम करीब सात बजे बारात गांव रामपुर पहुंची. इसके बाद बारात चढ़ने की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान पूर्व से निर्धारित मार्ग पर किसी परिवार में गमी होने के कारण बारात को दूसरे रास्ते से निकालने की तैयारी की गई. जिस पर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई. इससे बारातियों और घरातियों ने आक्रोश व्यक्त किया. मामाले बढ़ने के बाद गांव में तनाव की स्थिति और बवाल की आशंका बन गई. इसके बाद लड़की पक्ष ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर निबोहरा के अलावा मंसुखपुरा, फतेहाबाद, शमसाबाद और इरादतनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.
पुलिस ने दोनों पक्षों से वार्ता करके शांतिपूर्ण व आपसी भाईचारा की भावना से बारात सकुशल निकाली. जो अफवाह उड़ाई थी कि बंदूक की नोक पर बारात रोकी गई है, भ्रामक, असत्य एवं निराधार लिकला. डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि दलित की बारात निकालने पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी. दोनों पक्षों से वार्ता की गई. इसके बाद बारात चढ़ाई गई. गांव में किसी तरह का तनाव नहीं है. फिर भी पुलिस फोर्स तैनात है.
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