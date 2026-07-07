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आगरा में दलित की बारात निकालने को लेकर बवाल. गांव में तनातनी का माहौल, पुलिस ने संभाला मोर्चा

आगरा: जिला के निबोहरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में सोमवार शाम दलित समाज की बारात निकालने को लेकर विवाद हो गया. बारात के मार्ग को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाबुझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बारात निकाली गई.



एसीपी शमशाबाद राजीव रंजन श्रीवास्तव के अनुसार, निबोहरा थाना क्षेत्र के गांव रामपुर निवासी गुरचरण सिंह वाल्मीकि की बेटी जसोदा की सोमवार को शादी थी. घर के बाहर ही पंडाल सजाया गया था. जसोदा से विवाह करने के लिए जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के गांव सैता निवासी दूल्हा जितेंद्र बारात लेकर आए.