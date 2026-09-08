'आरक्षण बढ़ाओ' की मांग को लेकर सड़क पर उतरे दलित संगठन, पुलिस ने JP गोलंबर पर रोका
'संविधान बचाओ आरक्षण बढ़ाओ' की मांग को लेकर आज पटना में दलित संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : September 8, 2026 at 2:35 PM IST
पटना: एक तरफ जहां एक वर्ग आरक्षण में सुधार की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा तबका आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग करने लगा है. आज पटना में भी दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया है. ये लोग 'संविधान बचाओ और आरक्षण बढ़ाओ' के नारे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस-प्रशासन चौकस है.
आरक्षण पर हल्ला बोल
लोक भवन मार्च के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को पटना के जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की. कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है. हालांकि ये लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.
पुलिस ने जेपी गोलंबर पर रोका
ये लोग आरक्षण की सीमा बढ़ाने और प्राइवेट जॉब में आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से लोक भवन मार्च करने वाले थे लेकिन जेपी गोलंबर पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया. हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लोग चुप नहीं बैठेंगे, आगे भी आंदोलन करेंगे.
"हम लोग अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं और दूसरी तरफ लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है. हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए. प्राइवेट नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है?"- प्रदर्शनकारी
क्या बोले प्रदर्शनकारी?
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरक्षण केवल सरकारी नौकरी तक सीमित विषय नहीं है, यह सामाजिक प्रतिनिधित्व के साथ-साथ समान अवसर से भी जुड़ा मुद्दा है. इन लोगों का कहना है कि दलित और आदिवासी समाज के साथ आज भी सामाजिक भेदभाव और अत्याचार होता है.
"सम्राट सरकार हमलोग को दबाना चाहती है. पुलिस ने हमलोगों को रोक दिया है. आगे बढ़ने नहीं दे रही है लेकिन हमलोग शांत नहीं बैठेंगे. जब तक जान है, तबतक आरक्षण और संविधान को बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे और मार खाते रहेंगे."- मुरारी लाल, प्रदर्शनकारी
क्या हैं मुख्य मांगें?
बिहार में अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 फीसदी करने, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण, एससी-एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करने और कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने की मांग कर रहे हैं.
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