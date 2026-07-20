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अमेठी में गौशाला में दबंगों की पिटाई से दलित की मौत, परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

परिजनों ने मारपीट के दौरान आई चोटों से मौत का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी.

दलित की मौत!
दलित की मौत! (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 10:24 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 10:53 AM IST

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अमेठी: ग्राम सभा दांदूपुर स्थित गो में रविवार को एक दलित व्यक्ति घायल हालत पड़ा मिला. ग्रामीणों ने बेहोशी की हालत में उसे स्थानीय सीएचसी ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने मारपीट के दौरान आई चोटों से मौत का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दिया है.

साहब ने पुलिस को बताया कि उसके पिता राम दुलारे (इन्हौना के बड़नापुर निवासी) पशुओं के चमड़े के ठेकेदार थे. रविवार को सुबह 6 बजे घर से क्षेत्र के लिए गए. जहां ग्राम सभा दांदूपुर स्थित गो में शाम चार बजे कुछ काम से गए थे. जहां पर पहले से मौजूद गौशाला में काम करने वाले राजेश से किसी बात को लेकर विवाद हो गया.

दबंगों की पिटाई से दलित की मौत! (Video Credit:ETV Bharat)

उस विवाद में राजेश अपने अन्य साथियों के साथ इनके ऊपर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई. आस-पास के लोगों ने उन्हें घायल अवस्था में सीएचसी सिंह पुर ले गए. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में ही मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई. पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए शव को पंचनामा करवा कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक के शव पर कोई खास चोट के निशान नहीं मिले हैं.

क्षेत्राधिकारी तिलोई दिनेश मिश्रा ने पूरे मामले में बताया कि शव का पंचनामा करवा कर पीएम हेतु भेज दिया गया है. शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं. पीड़ित परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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Last Updated : July 20, 2026 at 10:53 AM IST

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