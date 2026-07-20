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अमेठी में गौशाला में दबंगों की पिटाई से दलित की मौत, परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

अमेठी: ग्राम सभा दांदूपुर स्थित गो में रविवार को एक दलित व्यक्ति घायल हालत पड़ा मिला. ग्रामीणों ने बेहोशी की हालत में उसे स्थानीय सीएचसी ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने मारपीट के दौरान आई चोटों से मौत का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दिया है.

साहब ने पुलिस को बताया कि उसके पिता राम दुलारे (इन्हौना के बड़नापुर निवासी) पशुओं के चमड़े के ठेकेदार थे. रविवार को सुबह 6 बजे घर से क्षेत्र के लिए गए. जहां ग्राम सभा दांदूपुर स्थित गो में शाम चार बजे कुछ काम से गए थे. जहां पर पहले से मौजूद गौशाला में काम करने वाले राजेश से किसी बात को लेकर विवाद हो गया.

दबंगों की पिटाई से दलित की मौत! (Video Credit:ETV Bharat)

उस विवाद में राजेश अपने अन्य साथियों के साथ इनके ऊपर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई. आस-पास के लोगों ने उन्हें घायल अवस्था में सीएचसी सिंह पुर ले गए. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में ही मृत घोषित कर दिया.