कटनी में अवैध खनन का विरोध करने पर दलित युवक की पिटाई, सरपंच के बेटे ने किया पेशाब
कटनी के बहोरीबंद थानाक्षेत्र के मटवारा गांव का मामला. युवक ने सरपंच के बेटे पर उसकी पिटाई करने और पेशाब करने का लगाया आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 9:30 PM IST
कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है. बहोरीबंद थाना क्षेत्र के ग्राम मटवारा में अवैध खनन का विरोध करना एक दलित युवक को भारी पड़ गया. आरोप है कि उसके खेत के पास खनन करने का विरोध करने पर गांव के दबंगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया. इतना ही नहीं गांव के सरपंच के बेटे ने युवक पर मूत्र त्याग जैसी घटना को अंजाम दिया.
कटनी जिले के बहोरीबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मटवारा की घटना
जानकारी के मुताबिक घटना कटनी जिले के बहोरीबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मटवारा की है. पीड़ित ने बताया कि उसने अपने खेत के पास चल रहे अवैध खनन का विरोध किया था. इस पर गांव के सरपंच रामानुज पांडेय, उनका पुत्र पवन पांडेय, भतीजा सतीश पांडेय और अन्य लोगों ने उसको पकड़कर बेरहमी से पीटा. जब उसकी मां बीच-बचाव के लिए आगे आई, तो उसको भी बाल पकड़कर घसीटा गया और जमकर मारपीट की गई.
- कार में बंद करके मारा फिर बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर मुंह पर किया पेशाब, दो गिरफ्तार
- दिव्यांग ने डायपर में कर दिया पेशाब, स्कूल ने उठाया ऐसा कदम, जनसुनवाई में पहुंचे परिजन
दबंगों ने शिकायत करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की दी चेतावनी
पीड़ित का आरोप है कि इसी दौरान सरपंच के बेटे ने उस पर पेशाब किया. आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और शिकायत करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी. घायल अवस्था में वह अपनी मां के साथ कटनी जिला अस्पताल पहुंचा, जहां तीन दिन तक भर्ती रहा.
युवक ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार
इसके बाद युवक पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई. युवक ने बताया कि सरपंच की दबंगई के कारण वह अब गांव लौटने से भी डर रहा है. वहीं एडिशन एसपी संतोष डेहरिया ने कहा कि पीड़ित द्वारा उनको शिकायत दी गई है. पूरे मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी गई है. मामले की जांच कराई जा रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.