आखिर जोधपुर में ऐसा क्या हुआ कि बारात के आगे चली पुलिस...जानिए

दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने पर विरोध की आशंका जताने पर पहुंची पुलिस. मामले में एक पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध.

The wedding procession came out under police protection
पुलिस सुरक्षा में निकली बारात (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 9:33 AM IST

2 Min Read
जोधपुर: शहर में पहली बार किसी दलित को घोड़े पर बैठकर बारात निकालने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा. राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के चौखा में रविवार रात ऐसी बारात निकली, जिसमें सबसे आगे थानाधिकारी जाप्ते के साथ चल रहे थे. पुलिस ने नयापुरा चौखा की बाबा रामदेव कॉलोनी निवासी विक्रम मेघवाल रविवार रात को कड़ी पुलिस सुरक्षा में घोड़ी पर बिठाकर डीपीएस बाइपास स्थित रिसोर्ट पहुंचाया. समारोह स्थल तक पुलिस के सुरक्षा बंदोबस्त रहे.

थानाधिकारी सुरेश पोटलिया ने बताया कि बाबा रामदेव कॉलोनी निवासी विक्रम मेघवाल के भाई नरेंद्र रविवार दोपहर 12.15 बजे थाने पहुंचा. नरेंद्र ने लिखित शिकायत दी. इसमें कुछ लोगों के दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने पर विरोध की आशंका जताई गई. ऐसा करने पर विवाद का अंदेशा जताया. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश को शिकायत से अवगत कराया. तस्दीक के बाद आईपीएस एडीसीपी (पश्चिम) रोशन मीणा के नेतृत्व में पुलिस लाइन और थाने से पुलिस बल मौके पर भेजा. रात को दूल्हा सज धजकर घर से निकला और पुलिस सुरक्षा में घोड़े पर बिठाया गया. पुलिस की मौजूदगी में बारात रवाना हुई और विवाह स्थल तक पहुंचाई गई.

पढ़ें: दलित की बारात पर पथराव मामले में 5 नामजद आरोपियों समेत 40 के खिलाफ मामला दर्ज - Bharatpur Stone Pelting

पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध: नरेंद्र की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामने में कोई रिस्क नहीं लिया और तुरंत पुलिस लाइन और कलिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला सिपाही का दल मौके पर भेजा. कॉलोनी में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही. इस मामले में धमकी देने वालों के नाम का खुलासा नहीं हुआ है. अलबता एक पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है.

