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आगरा में दलित दूल्हे को घोड़ी से गिराकर पीटा, बाबा साहेब के गाने बजाने पर विवाद, जानिए

आगरा: आगरा जिले के जगनेर थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार की बारात रोककर मारपीट और जातिसूचक गालियां देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव के 20-25 लोगों ने बारातियों को घेर कर मारपीट की. दूल्हे को घोड़ी से गिराया. बारात में शामिल महिलाओं के साथ अभद्रता की. पीड़ित परिवार ने जगनेर थाना पुलिस को बताया कि बताया कि हम लोग बाबा साहब का गाना बजा रहे थे. जिसको लेकर ही आरोपियों ने झगड़ा किया और फिर मारपीट की. एसीपी खेरागढ सुनीता सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर जगनेर थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया है.



बता दें ​कि मामला जगनेर थाना क्षेत्र के गांव नगला वीरभान का है. पीड़ित सुरेंद्र ने बताया कि 26 नवंबर को आगरा के प्रतापपुरा से बारात आई थी. रात करीब 9 बजे बारात चढ़ाने के दौरान में डीजे बज रहा था. बारात की चढ़ाने के दौरान गांव के ठाकुर समाज के युवकों ने विरोध किया. कान्हा पुत्र प्रेमवीर, शिवम पुत्र योगेंद्र, भीकम, सचिन, पंकज पुत्र बबलू, सुमित पुत्र सुखराम, सत्यम समेत 20-25 लोगों ने पहले बारात को रोका. डीजे बंद कराया. कहा कि डीजे पर बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का गाना नहीं बजाने की कही.





हमला कर घोड़ी से नीचे गिराया

पीड़ित सुरेंद्र का आरोप है कि आरोपियों ने बाबा साहब की तस्वीर को लेकर अभद्रता की. कहा कि ये गांव ठाकुरों का है. इस गांव में आंबेडकरवादी गाने नहीं बजेंगे. बारातियों ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी. घोड़ी पर बैठे दूल्हे पर हमला किया. उसे घोड़ी से नीचे गिराया. बाबा साहब की तस्वीर छीनकर अपने पैरों से कुचली. मां-बहन की गालियां दी. धमकी दी कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इतनी धूमधाम से ठाकुरों के गांव में बारात निकालोगे. लाइट बंद होने पर आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की. जिसमें सुरेश पुत्र महादेव सिंह और किनू पुत्र सुरेंद्र सिंह के गंभीर चोटें आईं हैं. आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और भाग गए.





बसपाइयों ने घेरा थाना, मुकदमा दर्ज

पीड़ित सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि बारात और दूल्हे के साथ मारपीट करने से बारात नहीं चढ़ी. गांव में कई घंटे तक अफरा-तफरी रही. जैसे तैसे सुबह फेरे किए गए. इसके बाद बेटी विदा और बाराती विदा किए. जिसके बाद ही थाना पर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी. दलित समाज की बारात नहीं चढने और मारपीट की सूचना पर शुक्रवार को जगनेर थाना पर बसपा नेता पहुंच गए. थाना पर भीड जमा हो गई. पीड़ित सुरेंद्र ने गांव के कान्हा, शिवम, भीकम, सचिन, पंकज, सुमित समेत समेत अन्य के खिलाफ नामजद तहरीर दी है. एसीपी खेरागढ सुनीता सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आठ लोग नामजद और 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मारपीट में तीन घायल का मेडिकल कराया है.





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