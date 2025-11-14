ETV Bharat / state

रेवाड़ी में पुलिस सुरक्षा के बीच निकली दूल्हे की बारात, जानें क्या था पूरा विवाद

रेवाड़ी: वीरवार को खेड़ी डालूसिंह गांव में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में दूल्हे की बारात निकाली गई. आशंका थी कि दूल्हे के घोड़ी पर बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो सकता है. इसलिए परिजनों ने इसकी जानकारी एसडीएम को दी. इसके बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई. इस दौरान गांव में तनाव का माहौल बना रहा. बारात के प्रस्थान के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि बारात के जाने के बाद भी गांव में पुलिस बल तैनात रहा.

रेवाड़ी में दलित दूल्हे की बारात: खेड़ी डालूसिंह गांव के युवक अंकित की शादी 13 नवंबर को तय हुई थी. शादी से पहले बनवारा की परंपरा निभाई जाती है. दूल्हा पक्ष के लोगों का कहना है कि गांव के स्वर्ण जाति के लोग बनवारा निकालते समय दूल्हे को घोड़ी पर बैठने देते हैं, परंतु बारात जाने से पहले निकासी के समय दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देते. दूल्हे अंकित के परिवार के सदस्य अशोक कुमार ने बताया कि "बारात निकासी के समय दूल्हे को घोड़ी पर बैठाते समय गांव में विवाद की आशंका थी, जिस कारण एसडीएम बावल संजय को पहले ही शिकायत दर्ज करा दी गई."