रेवाड़ी में पुलिस सुरक्षा के बीच निकली दूल्हे की बारात, जानें क्या था पूरा विवाद
Khedi Dalu Singh Village Rewari: रेवाड़ी के खेड़ी डालूसिंह गांव में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में दूल्हे की बारात निकाली गई. जानें पूरा मामला.
Published : November 14, 2025 at 3:32 PM IST
रेवाड़ी: वीरवार को खेड़ी डालूसिंह गांव में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में दूल्हे की बारात निकाली गई. आशंका थी कि दूल्हे के घोड़ी पर बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो सकता है. इसलिए परिजनों ने इसकी जानकारी एसडीएम को दी. इसके बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई. इस दौरान गांव में तनाव का माहौल बना रहा. बारात के प्रस्थान के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि बारात के जाने के बाद भी गांव में पुलिस बल तैनात रहा.
रेवाड़ी में दलित दूल्हे की बारात: खेड़ी डालूसिंह गांव के युवक अंकित की शादी 13 नवंबर को तय हुई थी. शादी से पहले बनवारा की परंपरा निभाई जाती है. दूल्हा पक्ष के लोगों का कहना है कि गांव के स्वर्ण जाति के लोग बनवारा निकालते समय दूल्हे को घोड़ी पर बैठने देते हैं, परंतु बारात जाने से पहले निकासी के समय दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देते. दूल्हे अंकित के परिवार के सदस्य अशोक कुमार ने बताया कि "बारात निकासी के समय दूल्हे को घोड़ी पर बैठाते समय गांव में विवाद की आशंका थी, जिस कारण एसडीएम बावल संजय को पहले ही शिकायत दर्ज करा दी गई."
गांव में भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात: वीरवार को बड़ी संख्या में गांव में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए. शाम को करीब साढ़े 3 बजे दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर निकासी निकाली गई. इसके बाद गांव से बारात रवाना हो गई. कड़ी सुरक्षा के बीच जब दूल्हे अंकित को घोड़ी पर बैठाया गया, तो परिजनों से लेकर रिश्तेदारों तक ने डीजे के सामने जमकर डांस किया. परिजनों ने शिकायत के बाद तुरंत पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने पर एसडीएम बावल और पुलिस प्रशासन का आभार भी जताया.
शांतिपूर्ण तरीके से रवाना हुई बारात: एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि "परिजनों की शिकायत पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था. निकासी शांतिपूर्ण ढंग से निकली. किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ."
