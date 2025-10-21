ETV Bharat / state

लखनऊ में दलित बुजुर्ग से चटवाया जमीन पर गिरा पानी, आरोपी गिरफ्तार, अखिलेश बोले- परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा

बुजुर्ग ने तहरीर में लिखा है, व्यक्ति ने उससे गाली-गलौज की और पेशाब करने का आरोप लगाया. डरा-धमकाकर उसे चटवाया.

मामले में कांग्रेस और अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया.
मामले में कांग्रेस और अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया.
लखनऊ : काकोरी इलाके में एक दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बुजुर्ग मंदिर परिसर में पानी पी रहा था, पानी जमीन पर गिर गया. इसी दौरान वहां से निकल रहे एक शख्स ने बुजुर्ग से पेशाब करने की बात कही और भड़क गया. बुजुर्ग ने कहा कि यह पेशाब नहीं, पानी है. लेकिन आरोपी नहीं माना और बुजुर्ग से पेशाब चाटने के लिए दबाव बनाया. मजबूरी में बुजुर्ग को पेशाब चाटनी पड़ी. मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर नाराजगी जताई. उन्होंने लिखा- किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सज़ा दी जाए. परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा.

अखिलेश यादव ने भी दी प्रतिक्रिया.
अखिलेश यादव ने भी दी प्रतिक्रिया.

कांग्रेस ने कहा-मानवता पर कलंक : कांग्रेस ने लिखा- BJP शासित यूपी में हुई ये घटना मानवता पर कलंक है. इस मामले में अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. ये घटना RSS-BJP की दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक है. दलितों से नफरत इनके खून में दौड़ रही है. यही वजह है कि ये देश में संविधान को खत्म करके मनुवाद लागू करना चाहते हैं, ताकि जाति के आधार पर ये लोगों का शोषण कर सकें.

कांग्रेस ने जताई नाराजगी.
कांग्रेस ने जताई नाराजगी.

जानिए क्या है पूरा मामला : यह पूरा मामला काकोरी थाना क्षेत्र के एक मंदिर से जुड़ा है. बुजुर्ग का आरोप है कि सोमवार शाम 7 बजे मंदिर परिसर में बैठा हुआ था. पानी पीते समय थोड़ा पानी जमीन पर गिर गया. इसी दौरान स्वामीकांत उर्फ पम्मू वहां से निकल रहा था. आरोपी ने बुजुर्ग से पूछा कि यहां पर कैसे पेशाब कर दिया?

गाली-गलौज कर चाटने की कही बात : इस पर बुजुर्ग ने कहा कि पेशाब नहीं किया है, पानी गिर गया था. आरोप है स्वामीकांत ने गाली गलौज करते हुए बुजुर्ग को चाटने को कहा. बुजुर्ग का आरोप है कि स्वामीकांत ने उसे धमकी भी दी. इससे डर कर उसने जमीन पर गिरे पानी को चाट लिया. बुजुर्ग ने यह भी बताया कि वह बीमार रहता है और कब पेशाब हो जाए उसे पता नहीं चलता.

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही मामले की जांच : फिलहाल, पीड़ित बुजुर्ग की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी स्वामीकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी काकोरी सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी स्वामीकांत उर्फ पम्मू को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में भाजपा नेता गिरफ्तार, राज्यमंत्री का धौंस दिखाकर युवक से सड़क पर रगड़वाई थी नाक

LUCKNOW NEWS

