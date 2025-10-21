ETV Bharat / state

लखनऊ में दलित बुजुर्ग से चटवाया जमीन पर गिरा पानी, आरोपी गिरफ्तार, अखिलेश बोले- परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा

मामले में कांग्रेस और अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : काकोरी इलाके में एक दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बुजुर्ग मंदिर परिसर में पानी पी रहा था, पानी जमीन पर गिर गया. इसी दौरान वहां से निकल रहे एक शख्स ने बुजुर्ग से पेशाब करने की बात कही और भड़क गया. बुजुर्ग ने कहा कि यह पेशाब नहीं, पानी है. लेकिन आरोपी नहीं माना और बुजुर्ग से पेशाब चाटने के लिए दबाव बनाया. मजबूरी में बुजुर्ग को पेशाब चाटनी पड़ी. मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर नाराजगी जताई. उन्होंने लिखा- किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सज़ा दी जाए. परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा. अखिलेश यादव ने भी दी प्रतिक्रिया. (Photo Credit; X Account) कांग्रेस ने कहा-मानवता पर कलंक : कांग्रेस ने लिखा- BJP शासित यूपी में हुई ये घटना मानवता पर कलंक है. इस मामले में अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. ये घटना RSS-BJP की दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक है. दलितों से नफरत इनके खून में दौड़ रही है. यही वजह है कि ये देश में संविधान को खत्म करके मनुवाद लागू करना चाहते हैं, ताकि जाति के आधार पर ये लोगों का शोषण कर सकें.