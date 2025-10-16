ETV Bharat / state

महिला चिकित्सक को न्याय दिलाने की मांग, चिकित्सा मंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश

महिला चिकित्सक से रिश्वत और मानसिक प्रताड़ना मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर दलित समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा
कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा (ETV Bharat karauli)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 7:02 PM IST

करौली: जिले में तैनात महिला चिकित्सक से रिश्वत लेने और मानसिक प्रताड़ना के मामले में गुरुवार को दलित समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. साथ ही सीएम भजनलाल और चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने महिला चिकित्सक को न्याय दिलाने की मांग की है. वहीं, इस मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने नाराजगी जताते हुए चिकित्सा विभाग की ACS को मिलीभगत में शामिल अधिकारी और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं.

अशोक शिवजी, जितेंद्र आदि ने कलेक्टर को सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि महिला चिकित्सक को रिश्वत मांगने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के प्रकरण में सात महीने के बाद भी अभी पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि इस मामले में राजस्थान चिकित्सा विभाग द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने तत्कालीन सीएमएचओ सहित अन्य कार्मिकों को दोषी माना था. इसके बाद भी अभी तक दोषियों को खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं किया गया. ट्रिब्यूनल न्यायालय ने आरोप पत्र के अभाव में निर्दोष मानते हुए आरोपी के निलंबन पर स्थगन आदेश दे दिया. उन्होंने कहा कि ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय दलित आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है. उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

इसे भी पढ़ें- करौली में महिला चिकित्सक से रिश्वत और 'फेवर' मांगने का मामला: दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग लेकर सड़कों पर उतरा सर्वसमाज

महिला चिकित्सक ने लगाई न्याय की गुहार: पीड़ित महिला ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर, एसीएस गायत्री राठौड़ को शिकायत पत्र सौपकर न्याय की गुहार लगाई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि अभी भी आरोपी झूठे फोन करवाकर चिकित्सा संस्थान में नहीं रुकने की शिकायत करवाता है. इस मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीबसर ने नाराजगी जताते हुए चिकित्सा विभाग की ACS को दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए. एसीएस गायत्री राठौड़ ने मामले की तुरंत जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है. इस मामले में चिकित्सा विभाग के भरतपुर जोन डायरेक्टर डॉ सुनील कुमार ने बताया कि जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह था मामला: महिला चिकित्सक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. 25 अप्रैल को पीडित महिला चिकित्सक की ओर से दिए गए जवाब का एक लेटर वायरल हो गया. इसके बाद सरकार की तरफ से जांच कमेटी का गठन किया गया. वहीं, महिला ने 'फेवर' मांगने का आरोप लगाते हुए करौली थाने में मामला दर्ज करवाया था, ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है.

