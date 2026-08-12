बलिया में दलित बसपा नेता की पत्नी की क्लिनिक में पीट-पीटकर हत्या
सूचना पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और फॉरेंसिक टीम पहुंची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 10:41 AM IST
बलिया: नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गडवार मोड़ के पास क्लिनिक संचालिका और बसपा के पूर्व जिला संयोजक सियाराम की पत्नी कंचन देवी की उनके क्लिनिक में ही पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, क्लिनिक संचालिका कंचन देवी मंगलवार की देर शाम अपने क्लिनिक में थी. इस दौरान बदमाशों ने लोहे की रॉड और पत्थरों से उनके सिर पर कई वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्ट के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है.
अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि कंचन देवी के पति सियाराम ने जानकारी दी है कि भतीजे ने ही पत्नी की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या की है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है.