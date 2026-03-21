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डलहौजी में दर्दनाक हादसा, 1.5 किमी गहरी खाई में गिरी कार, 3 की मौत

डलहौजी: हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके को हिला कर रख दिया. गांधी चौक से जंदरीघाट–करेलनू मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

1.5 KM नीचे खाई में गिरी कार

जानकारी के अनुसार, ऑल्टो कार (PB 01 E 7701) में छह लोग सवार थे, जो पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं. देर रात वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा और सड़क से फिसलकर करीब 1 से डेढ़ किलोमीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

तीन की मौत, तीन का इलाज जारी

हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. रास्ते में सोफिया नामक युवती ने भी दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या तीन हो गई. मृतकों में सिमरनप्रीत कौर (18) और सुरेंद्र (25) शामिल हैं. घायलों में प्रिंस (21), सुमन प्रीत (19) और बलबीर (20) का इलाज जारी है. इनमें से कुछ को गंभीर हालत में रेफर किया गया था.