महिलाओं के हाथ इस नगर परिषद की कमान, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चयनित
इस चुनाव की एक खास बात यह भी रही कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित दोनों उम्मीदवार निर्दलीय थीं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 8:40 PM IST
डलहौजी: पर्यटन नगरी डलहौजी की नगर परिषद को आखिरकार नया नेतृत्व मिल गया है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के बाद नगर परिषद की कमान अब महिलाओं के हाथों में आ गई है. वंदना चड्ढा को नगर परिषद अध्यक्ष और रीना जरियाल को उपाध्यक्ष चुना गया है. खास बात यह रही कि दोनों उम्मीदवारों ने एक-एक मत के अंतर से जीत दर्ज की. शनिवार को नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई. एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज की निगरानी में दोपहर करीब एक बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई. नामांकन दाखिल होने और नाम वापसी की अवधि समाप्त होने के बाद मतदान कराया गया. मतगणना में अध्यक्ष पद के लिए वंदना चड्ढा को पांच मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को चार मत प्राप्त हुए. इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए रीना जरियाल को भी पांच मत मिले और उन्होंने एक मत के अंतर से जीत दर्ज की. इसके बाद एसडीएम अनिल भारद्वाज ने दोनों को निर्वाचित घोषित किया.
जीत के बाद समर्थकों में जश्न
परिणाम घोषित होते ही समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी मनाई. नगर परिषद कार्यालय से लेकर बस स्टैंड डलहौजी तक विजय जुलूस भी निकाला गया. समर्थकों ने इसे डलहौजी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया और नए नेतृत्व के प्रति विश्वास जताया.
जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा
नवनिर्वाचित अध्यक्ष वंदना चड्ढा ने जीत के बाद डलहौजी की जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा. उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि आने वाले पांच वर्षों में जनहित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा. वंदना चड्ढा ने कहा कि नगरवासियों के सहयोग से डलहौजी के विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम किया जाएगा और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की जाएगी.
निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला जनसमर्थन
इस चुनाव की एक खास बात यह भी रही कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित दोनों उम्मीदवार निर्दलीय थीं. चुनाव में न तो भाजपा और न ही कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी मैदान में थे. स्थानीय स्तर पर गठित मंच के माध्यम से चुनाव लड़ा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य डलहौजी के विकास को आगे बढ़ाना बताया गया. चुनाव परिणाम ने यह भी संकेत दिया कि स्थानीय मुद्दों और विकास के एजेंडे को मतदाताओं ने प्राथमिकता दी है. अब नगर परिषद डलहौजी की नई टीम से शहर के विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं.
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